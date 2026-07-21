La Societat Municipal d’Aigües de Moià apropa les gestions amb una nova pàgina web
L’entitat gestiona des de fa 20 anys tot el cicle de l’aigua a la capital del Moianès
La Societat Municipal d’Aigües de Moià ha fet una aposta per apropar els seus serveis als abonats. Ara ha posat en marxa una nova pàgina web (www.aiguesmoia.cat), una eina renovada, «més moderna i intuïtiva», segons els seus gestors, que pretén «facilitar l’accés a la informació i als principals tràmits» relacionats amb el servei municipal d’aigua. El nou portal permet a la ciutadania consultar informació de manera directa, accedir a l’Oficina Virtual i conèixer amb més detall els serveis que presta aquesta societat municipal.
Es tracta d’una societat mercantil pública amb capital 100% municipal que té com a objectiu la gestió integral del cicle de l’aigua al municipi de Moià. Creada l’any 2006 per acord del consistori, disposa de personalitat jurídica pròpia, patrimoni i autonomia per gestionar el que defineixen com «un servei essencial amb eficiència, qualitat i proximitat».
La nova web ofereix l’oficina virtual, des d’on es poden fer les principals gestions en línia, la consulta i el pagament de factures, la comunicació de la lectura del comptador, les sol·licituds d’alta o canvi de titularitat, les tarifes vigents, informació sobre els serveis que presta la societat i notícies i consells relacionats amb el servei. Les oficines físiques estan ubicades en un local del número 16 del carrer de les Joies.
Com a mitjà propi de l’Ajuntament de Moià, treballa per garantir un servei públic gestionant totes les fases del cicle de l’aigua, des de la captació i distribució de l’aigua potable fins al tractament de les aigües residuals.
En concret, la Societat Municipal d’Aigües de Moià gestiona el subministrament d’aigua potable a tot el municipi dividit en cinc xarxes: Moià, Montví, Montbrú, Perers i Monjoia. També es fa càrrec del tractament a través de la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Moià, on es tracten les aigües residuals procedents dels habitatges i de les zones industrials del Prat i del Pla Romaní-La Bòbila abans del seu retorn al medi. Un altre àmbit és el del manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram, incloent-hi la neteja de canonades, embornals i reixes per garantir el bon funcionament de la xarxa.
També, destaquen, es fa càrrec del control dels abocaments industrials, «mitjançant inspeccions als establiments industrials» per tal de fer el seguiment de l’aigua residual que aboquen a la xarxa pública de clavegueram «i comprovar que s’ajusta a la qualitat exigida a l’Ordenança d’Abocaments de l’Ajuntament de Moià».
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
- El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»