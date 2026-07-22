Crida a acompanyar Enric Casacuberta en la seva arribada a Barcelona abans d'afrontar la Ruta 66 per l'ELA
L'organització de la iniciativa convoca corredors i ciclistes perquè s'afegeixin als darrers quilòmetres del recorregut el 21 d'agost, abans que el moianès voli als Estats Units per iniciar el repte solidari
El moianès Enric Casacuberta, que recorrerà íntegrament la Ruta 66 per recaptar fons destinats a la lluita contra l'ELA, començarà el repte el 20 d'agost. Aquell dia sortirà corrent de Moià en direcció a Barcelona, on està previst que arribi l'endemà. A la capital catalana serà rebut al Consolat dels Estats Units, a la Diputació de Barcelona i a la plaça de Sant Jaume per diversos representants institucionals, abans d'agafar un vol cap als Estats Units. Paral·lelament, l'organització ha convocat la societat civil perquè també li ofereixi un gran comiat abans que emprengui el viatge.
L'organització de Ruta 66 x ELA ha fet una crida a ciclistes i corredors perquè acompanyin el moianès Enric Casacuberta en els darrers quilòmetres del recorregut pel territori català. La convocatòria és per al 21 d'agost a les dotze del migdia, coincidint amb la seva arribada prevista a Barcelona. Amb l'objectiu de "projectar una imatge impactant" i "fer història", la iniciativa convida totes les persones interessades a sumar-se a Casacuberta, sigui corrent o pedalant en bicicleta: "Com més persones s'hi sumin, més lluny arribarà el missatge", asseguren els impulsors del projecte.
Per donar el tret de sortida al repte com mereix, s'ha posat en marxa aquesta campanya prèvia, que busca reunir el màxim nombre d'acompanyants possibles. Per facilitar-ne l'organització, també s'ha creat un grup de WhatsApp obert a tothom qui hi vulgui participar. "Després d'anys gestant aquest projecte, per fi Barcelona s'aturarà perquè ens moguem pels qui no poden. Tenim l'escenari; ara només hi faltes tu per ajudar-nos a projectar un missatge que arribi a tots els afectats per l'ELA, a tota Catalunya i a tot el món", afegeixen des de l'organització.
El moianès ha impulsat diverses iniciatives prèvies al repte per donar-lo a conèixer. Entre aquestes, destaca un recorregut de 120 quilòmetres en quatre etapes corrent per tots els municipis del Moianès, la participació en l'estrena de la pel·lícula Corredora a Santa Maria d'Oló i una xerrada a l'Escola Pia de Moià adreçada a l'alumnat de primer a sisè de primària. A més, el passat 9 de maig va organitzar una cursa solidària a Moià i compta amb el suport de diversos comerços i entitats del territori.
L'equivalent a 93 maratons
Casacuberta afrontarà un repte esportiu i solidari sense precedents: recórrer corrent els 3.940 quilòmetres de la mítica Ruta 66 dels Estats Units, travessant vuit estats i completant l’equivalent a 93 maratons en aproximadament 150 dies. L’objectiu és recaptar fons per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i contribuir a donar visibilitat a aquesta malaltia.
El projecte, presentat oficialment el passat abril a Can Comadran de Moià, coincideix amb el centenari de la Ruta 66. Gran aficionat a aquesta carretera històrica, que ja ha recorregut en diverses ocasions, Casacuberta va decidir retre homenatge als seus fundadors completant-ne el traçat a peu, una fita inèdita que ha estat reconeguda com a acte oficial de la commemoració i que compta amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme.
Després de dos anys de preparació, el corredor, començarà l’aventura amb 61 anys i la completarà amb 62, sortirà de Moià el 20 d’agost per completar una primera etapa fins a Barcelona. Hi arribarà l’endemà, abans de viatjar als Estats Units, on iniciarà el repte el 29 d’agost des de Chicago. Tot i que reconeix que la climatologia i les possibles lesions són les seves principals preocupacions, assegurava que la motivació de donar suport a les persones afectades per l’ELA és el que el va empènyer afrontar el repte.
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