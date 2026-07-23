Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incivisme a ManresaRisc d'incendiOnada de calorFira MediterràniaRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

Extingit l'incendi de Sant Quirze Safaja, que cremava des del 15 de juliol

El foc, que ja estava controlat des de dijous passat, ha cremat un centenar d'hectàrees

Imatges de l'incendi de Sant Quirze Safaja

Imatges de l'incendi de Sant Quirze Safaja

Veure Galeria

Imatges de l'incendi de Sant Quirze Safaja / Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dijous l'incendi de Sant Quirze Safaja, que va quedar sota control avui fa just una setmana després de cremar un centenar d'hectàrees. El foc va començar la tarda del 15 de juliol a la mateixa zona on ja va haver-hi un altre foc el 24 de juny passat, ben al costat del Càmping l'Illa.

Les flames van travessar la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, que es va haver de tallar al trànsit. També van obligar a evacuar els ocupants del Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser - Puig d'Olena i la casa de colònies Can Miqueló, i es va confinar les cases del Pla de la Casanova, l’hostal rural Masblanc i la Rovineta, situades als termes de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles.

Notícies relacionades i més

Del centenar d'hectàrees afectades, gairebé la meitat pertanyien a un mateix propietari.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
  2. Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
  3. Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
  4. Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
  5. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  6. Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
  7. Com ens estan canviant les calorades?
  8. Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol

Extingit l'incendi de Sant Quirze Safaja, que cremava des del 15 de juliol

Extingit l'incendi de Sant Quirze Safaja, que cremava des del 15 de juliol

Eixarcolant ampliarà la part gastronòmica en la festa de les plantes oblidades

Eixarcolant ampliarà la part gastronòmica en la festa de les plantes oblidades

Així llueix el nou mural de Berga a partir dels dibuixos de Quirze Casals

Així llueix el nou mural de Berga a partir dels dibuixos de Quirze Casals

La mare del nadó maltractat admet davant del jutge que va consultar a internet informació sobre fissures anals

La mare del nadó maltractat admet davant del jutge que va consultar a internet informació sobre fissures anals

Carlota Gurt: "Per sobre de tot hem de semblar normals"

Carlota Gurt: "Per sobre de tot hem de semblar normals"

Una quinzena de municipis de la regió central opten al Pla de barris per rehabilitar els seus nuclis

Una quinzena de municipis de la regió central opten al Pla de barris per rehabilitar els seus nuclis

Adeyemi s’estrena com a blaugrana: «Hansi Flick és la principal raó per la qual soc aquí»

Adeyemi s’estrena com a blaugrana: «Hansi Flick és la principal raó per la qual soc aquí»

‘Veredicto’, la nova sèrie de ficció de Carles Porta que convertirà l’audiència en jurat popular: «Mostrarem la part oculta, on no hi ha càmeres»

‘Veredicto’, la nova sèrie de ficció de Carles Porta que convertirà l’audiència en jurat popular: «Mostrarem la part oculta, on no hi ha càmeres»
Tracking Pixel Contents