Extingit l'incendi de Sant Quirze Safaja, que cremava des del 15 de juliol
El foc, que ja estava controlat des de dijous passat, ha cremat un centenar d'hectàrees
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dijous l'incendi de Sant Quirze Safaja, que va quedar sota control avui fa just una setmana després de cremar un centenar d'hectàrees. El foc va començar la tarda del 15 de juliol a la mateixa zona on ja va haver-hi un altre foc el 24 de juny passat, ben al costat del Càmping l'Illa.
Les flames van travessar la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, que es va haver de tallar al trànsit. També van obligar a evacuar els ocupants del Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser - Puig d'Olena i la casa de colònies Can Miqueló, i es va confinar les cases del Pla de la Casanova, l’hostal rural Masblanc i la Rovineta, situades als termes de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles.
Del centenar d'hectàrees afectades, gairebé la meitat pertanyien a un mateix propietari.
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