L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
Aquest divendres es compleixen 4 anys de l'accident degut a que el pilot va perdre el coneixement durant l'ascens i l'aeronau va continuar no comandada fins a impactar contra el terra
La Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil (CIAIAC) conclou que l'accident mortal d'un ultralleuger ocorregut el 24 de juliol de 2022 al camp de vol de Prat de la Plana, a Moià, va ser conseqüència d'una incapacitat sobtada del pilot provocada per una cardiopatia isquèmica aguda durant l'enlairament. L'organisme estatal, depenent del Ministeri de Transports, descarta que hi hagués cap incidència prèvia en el vol i no formula cap recomanació de seguretat. Aquest divendres es compleixen 4 anys de l'accident.
Segons l'informe tècnic, el pilot, de 74 anys i veí de Canovelles, únic ocupant de l'aeronau, havia iniciat el vol a les 9.30 hores amb l'objectiu de practicar enlairaments i aterratges. Durant els primers vint minuts va completar tres circuits i tres maniobres d'enlairament i aterratge "sense cap novetat". Va ser just després de començar el quart enlairament quan la situació va canviar radicalment. Les imatges enregistrades per una càmera instal·lada a l'aeròdrom mostren que l'aparell es va enlairar amb una actitud diferent de les anteriors: es va desviar cap a la dreta de l'eix de la pista, va iniciar un ascens molt pronunciat i va efectuar un fort viratge a la dreta abans d'estavellar-se en un camp adjacent. Un testimoni que sobrevolava la zona amb un parapent motoritzat va corroborar aquesta seqüència, explicant que l'aeronau va balancejar-se primer cap a la dreta, després cap a l'esquerra, va guanyar altura amb un angle molt elevat i immediatament es va precipitar contra el terra.
L'anàlisi de la CIAIAC assenyala que no hi ha cap indici que apunti a un problema tècnic o a una maniobra anòmala abans de la rotació de l'aeronau. De fet, destaca que tant el vídeo com el testimoni presencial evidencien que "fins a la rotació del quart enlairament el vol era normal, sense res a destacar". La clau de la investigació es troba en l'informe d'autòpsia elaborat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. El document determina de manera concloent que el pilot va morir per una cardiopatia isquèmica aguda, és a dir, una afectació cardíaca sobtada de causa natural. A més, la CIAIAC va consultar especialistes mèdics, que van indicar que aquest tipus d'episodis provoquen una incapacitat pràcticament instantània per continuar pilotant una aeronau.
Així i tot, l'accident més greu d'aviació a Moià es produiria uns mesos després, el 30 d'abril de 2023, quan dos ultralleugers van col·lidir en ple vol, i van morir quatre persones. Sobre aquest accident, la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil va concloure que va ser el resultat d’una cadena de deficiències operatives i de seguretat.
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