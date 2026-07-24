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El Govern impulsa un nou projecte que aproparà el Moianès cap al Vallès

Es tracta de la variant de Caldes de Montbui, que donarà sortida a la C-59, un dels principals eixos viaris de la comarca

Manel Nadal (segon per la dreta), en la presentació del projecte de variant

Manel Nadal (segon per la dreta), en la presentació del projecte de variant / GENCAT

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David Bricollé

David Bricollé

Moià

La Generalitat ha posat fil a l’agulla a una nova infraestructura viària que, tot i que es construirà a sis quilòmetres de distància fora del límit comarcal, proporcionarà una connexió molt més directa als veïns del Moianès que vagin cap al Vallès. Especialment, cap al sector de Sabadell i Terrassa. Es tracta de la variant sud de Caldes de Montbui, que connectarà el que és l’eix del Moianès cap a la comarcal veïna, la carretera C-59, amb la C-1413a, que passant per Sentmenat permet arribar a les cocapitals vallesanes.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, n’ha presentat aquest divendres el projecte d’un vial que, quan estigui fet, evitarà haver de travessar com ara tot el nucli urbà de Caldes per fer aquesta connexió. Es calcula que alliberarà el nucli urbà d’un trànsit de pas quantificat en uns 5.000 vehicles diaris. S’estima que aquesta nova variant captarà uns 10.300 vehicles/dia, dels quals 370 serien vehicles pesants. Es preveu una inversió de 20 milions d’euros.

El departament de Territori ha impulsat la redacció del projecte constructiu i de l’estudi d’impacte ambiental d’una actuació que abastarà uns 2 quilòmetres. No hi ha un calendari de construcció establert més enllà de la redacció, ara, dels projectes.

Aquesta serà, doncs, una nova peça per dotar de millor capacitat a la C-59, que té en procés més avançat una variant encara més important per la seva incidència i proximitat al Moianès. Es tracta de la variant de Sant Feliu de Codines, al límit entre les dues comarques, que de la que a principi d’any se’n va fer pública l’adjudicació per 43,4 milions d’euros i que, pels terminis establerts, hauria d’estar acabada a final del 2028. El Moianès es trauria així de sobre un dels grans taps de la seva connexió viària amb el Vallès i l’AP7 per la C-59.

La nova via permetrà alleugerir de trànsit de pas l’interior del municipi. La futura variant arrencarà aproximadament del punt fins on s’han fet les obres de millora d’aquesta C-59 dins del Moianès, els aproximadament 16 quilòmetres que van des de la sortida del nucli urbà de Moià fins a les portes de l’entrada nord de Sant Feliu.

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El traçat tindrà una longitud de quatre quilòmetres i discorrerà per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines. En la major part del recorregut, la secció de la carretera serà de dos carrils més un tercer carril en sentit Moià per a facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit.

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