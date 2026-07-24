Susana Tapia no repetirà com a candidata dels socialistes de Moià a les pròximes eleccions municipals
Després de vuit anys com a regidora, considera tancada la seva etapa al capdavant del projecte
El PSC anunciarà en les pròximes setmanes el nou alcaldable
Regió7
Susana Tapia ha comunicat a l'assemblea de l'Agrupació Socialista del Moianès que no repetirà com a candidata dels socialistes de Moià a les eleccions municipals del maig de 2027. Després de vuit anys com a regidora a l'Ajuntament de Moià, considera que la seva etapa al capdavant del projecte ha arribat al seu final i ha decidit fer un pas al costat per donar pas a un nou lideratge.
Tapia va encapçalar la candidatura socialista a les eleccions municipals del 2019, recuperant la representació del PSC al consistori de Moià després d'anys sense presència. L'Agrupació Socialista del Moianès ha volgut destacar "la seva valentia, dedicació i compromís", qualitats que, assegura, "han estat determinants per consolidar el projecte socialista al municipi i han deixat una empremta molt positiva tant a Moià com al conjunt de l'Agrupació Socialista del Moianès".
De cara a les eleccions municipals del maig de 2027, Tapia tanca una "etapa de lideratge polític", però manté "intacte" el seu compromís amb el projecte socialista, que continuarà des d'una altra responsabilitat, segons ha informat el partit. En les setmanes vinents, l'Agrupació Socialista del Moianès farà públic el nom del nou candidat o candidata i presentarà el plantejament amb què concorrerà a les eleccions municipals de Moià.
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