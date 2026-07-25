Una avaria elèctrica deixa una part de Moià i l'Estany sense llum durant més tres hores
Un llamp podria ser la causa de la incidència, segons han explicat fonts municipals
Una avaria elèctrica ha deixat sense llum aquest dissabte a la tarda una part de Moià i tot el municipi de l'Estany durant més de tres hores. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha explicat que el servei ja s'ha començat a recuperar en alguns punts del municipi i que els tècnics continuen treballant per recuperar la normalitat a tota la xarxa.
El tall s'ha produït pels volts de dos quarts de quatre de la tarda i ha afectat sectors de Moià com la urbanització de Montví de Baix, així com el municipi de l'Estany. L'alcalde d'aquest municipi, Enric Maria Molina, ha confirmat que, a un quart de vuit del vespre, el subministrament ja s'havia restablert en el conjunt del poble.
Segons les primeres hipòtesis dels tècnics, un llamp hauria pogut provocar l'avaria elèctrica. Davant del context de risc d'incendi, els equips tècnics han treballat de manera coordinada amb els Agents Rurals per restablir la llum sense incidències.
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