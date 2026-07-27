Així és la nova imatge dels Gegants Prehistòrics de Moià
El Toll i la Teixonera han passat per un procés de restauració i de renovació de la vestimenta en els darrers mesos
El Parc municipal va acollir el passat divendres, 24 de juliol, la presentació de la nova imatge de les figures
Els Gegants Prehistòrics de Moià, el Toll i la Teixonera, van lluir per primera vegada restaurats i amb la nova vestimenta divendres passat, 24 de juliol. L'esplanada del Parc Municipal va acollir la presentació de la nova imatge de la parella, estrenada l'any 2007 i que, després de gairebé dues dècades recorrent les viles de Catalunya, havia acusat el pas del temps, tant pel que fa a les figures com als vestits. La restauració dels gegants i la renovació de la indumentària han estat possibles, principalment, gràcies a les aportacions recollides durant la campanya de micromecenatge impulsada a través de la plataforma Verkami i al finançament de l'Ajuntament de Moià.
Durant l'acte de presentació van intervenir dues de les persones que han tingut un paper clau en aquest procés: l'indumentarista Pau Fernàndez, encarregat del triatge de les pells i del disseny del vestuari, i la modista Eva Mula, responsable de la confecció de la nova indumentària. Un dels membres dels Geganters de Moià, Leandre Ubasart, va ser qui es va posar en contacte amb Fernàndez per impulsar el projecte de restauració. A partir d'aquí, li van traslladar els "problemes de concepte i de restauració" de les figures, fet que va donar lloc a la proposta de renovar-ne completament la vestimenta.
Fernàndez, responsable de projectes com els gegants de Molins de Rei, Sant Coloma de Gramenet, Granollers, Badalona o Cabrera de Mar, va destacar que es tracta d'un projecte "molt diferent" dels que està habituat a desenvolupar. Precisament aquesta singularitat és el que el fa "engrescador" i li aporta "originalitat", ja que es tracta de "figures que no són habituals en el món de les colles geganteres".
Pel que fa al procés d'elaboració dels vestits, Eva Mula va assegurar que ha estat "una feina laboriosa". "Vam haver de tallar totes les pells i fer com un collage", explicava la modista, que també va destacar la dificultat de "donar volum als gegants". En aquest sentit, Fernàndez va afegir que, més enllà del fet de treballar amb pell natural, "donar-li la morfologia del cos dels gegants i aconseguir un volum més natural" ha estat un dels aspectes que més complexitat ha afegit al procés.
L'indumentarista també va voler agrair la tasca de totes les persones que "fan ballar aquestes figures pels nostres carrers i places, perquè formen part d'un patrimoni fantàstic que tenim al país". Per cloure la seva intervenció, va citar una coneguda frase del compositor i director d'orquestra Gustav Mahler: "La tradició és la transmissió del foc, no la veneració de les cendres".
Més enllà de la nova imatge i la renovació de la vestimenta, la parella incorpora ara un detall que l'arrela encara més al territori. En el cas del Toll, l'espiell per on veu el portador de la figura té la forma de la comarca del Moianès, mentre que el de la Teixonera reprodueix la silueta del nucli de Moià.
La presentació també va comptar amb la participació de l'Espai Musical de Moià, que va amenitzar el vespre amb música en directe, i de l'escola de dansa urbana I Love Valo's Style, que va oferir una actuació abans de la descoberta de la nova imatge dels gegants. L'endemà, dissabte, el Toll i la Teixonera van estrenar oficialment la seva nova imatge als carrers de Moià durant la 44a Trobada de Gegants, en què van participar juntament amb els Gegants Reis, en Ferran i la Isabel.
Més de 2.500 euros recaptats
Els Geganters de Moià van impulsar una campanya de micromecenatge per finançar la nova vestimenta dels Gegants Prehistòrics, el Toll i la Teixonera. Amb l'objectiu d'aconseguir els recursos necessaris per culminar el projecte, l'entitat va posar en marxa una iniciativa a través de la plataforma Verkami. El període d'aportacions es va obrir el 7 de juny i es va tancar el 17 de juliol. En total es van registrar 43 aportacions, que van permetre recaptar més de 2.500 euros i superar així l'objectiu inicial fixat per l'entitat.
La campanya, sota el lema "Vestim els Gegants Prehistòrics", tenia per objectiu culminar la renovació de la vestimenta de la parella mitjançant una fórmula similar a la que els Geganters de Moià ja van utilitzar entre l'octubre i el novembre del 2018. Aleshores també es van recaptar més de 2.500 euros per restaurar els Gegants Reis, en Ferran i na Isabel, coincidint amb la celebració del seu 75è aniversari.
El Toll i la Teixonera es van estrenar el 22 d'abril de 2007 i, gairebé vint anys després, continuen sent "els màxims ambaixadors de Moià". Durant aquest temps han participat en trobades i actes arreu de Catalunya, la Catalunya Nord i diversos punts de l'Estat. Segons explicaven els Geganters de Moià, "amb el pas dels anys, les figures i els vestits s'han anat deteriorant fins a arribar a un punt que ja no poden continuar ballant pels carrers". Per aquest motiu, asseguraven que "ha arribat el moment de restaurar-los completament i confeccionar uns nous vestits".
De fet, durant el primer trimestre de l'any la parella ja va passar per un procés de restauració al Taller d'Escultura Casserras, mentre que les perruques es van enviar a la postisseria Tàpies, de Barcelona. Aquesta primera fase dels treballs va ser finançada per l'Ajuntament de Moià.
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