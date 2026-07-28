El SEM guanya múscul al Moianès amb l'estrena d'una nova base i ja pensa en l'heliport
Ubicada a Moià, incorpora una ambulància de suport vital avançat amb infermer, reforçant la cobertura a la zona i a les comarques veïnes
Un terç dels serveis efectuats durant les primeres dues setmanes han estat a la mateixa comarca
La seu de la Creu Roja de Moià, situada a la carretera de Manresa, 51, acull des del 10 de juny una nova base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) equipada amb una ambulància de suport vital avançat (SVA) amb infermer. Aquesta nova unitat se suma a l’ambulància de suport vital bàsic que ja operava des del CAP i representa una millora que, segons l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, "garanteix una atenció de més qualitat i un millor servei" tant al Moianès com a les comarques veïnes.
En els primers quinze dies de funcionament, la nova unitat va dur a terme 32 serveis. D’aquests, una tercera part es van prestar al Moianès i la resta, principalment, a Osona. "Hi ha molta activitat i aquesta unitat actua com una segona resposta quan l’SVA de Vic no hi pot arribar", explica Jordi Calafell, cap del SEM a la Catalunya central. A la base de Moià hi treballen sis infermers i cinc tècnics d’emergències sanitàries, que s’organitzen en torns rotatius de dos professionals.
La incorporació d’aquesta base no només millora l’atenció al Moianès, sinó que reforça la cobertura de les comarques veïnes. "És el dispositiu més important que hem incorporat a la Catalunya central. Donarà servei al Moianès, però també és estratègic per la seva ubicació entre Osona i el Bages", destaca Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central. En la mateixa línia, Calafell assenyala que "vam veure que era una oportunitat per millorar la resposta als territoris més rurals". A banda de la de Moià, la regió ha afegit dues ambulàncies de suport vital bàsic, una a Berga i a Manresa.
La nova base s’ha instal·lat a la seu de la Creu Roja del Moianès: "Ha estat una qüestió d’espai, però també intentem que les bases s’ubiquin en equipaments de propietat municipal perquè, si hi ha un canvi d’adjudicatari, no calgui traslladar-les", explica Sánchez. El cas de Moià és singular, ja que habitualment les ambulàncies de suport vital avançat tenen la base en hospitals, com els de Berga, Vic o Manresa, i no en municipis d’aquestes característiques. Per adaptar les instal·lacions, s’ha incrementat l’alçada de la porta del garatge i s’han millorat els espais de descans i d’higiene destinats als professionals.
En el conjunt de Catalunya s’han desplegat 1.600 noves ambulàncies. En el cas de les unitats de suport vital avançat, la renovació, a més, ha comportat una millora de l’equipament mèdic, amb respiradors i desfibril·ladors més avançats. A més, ara permeten fer analítiques de sang i ecografies a peu d’intervenció, fet que facilita "un diagnòstic més acurat" i permet "traslladar el pacient a l’hospital més adequat", segons explica Calafell. "És com un box d’urgències al carrer", resumeix. Montse Riera, tècnica d’emergències sanitàries, destaca, també, la incorporació d’un sistema de retenció infantil multitalla, adaptable des de nadons nounats fins a infants de 20 quilos, com un sistema de contenció específic per a la llitera, que ara és automàtica.
A escala tècnica, els nous vehicles inclouen diverses millores. Entre les novetats hi ha les franges verdes inspirades en el patró Battenberg, utilitzat arreu d’Europa; llums LED de color blau per evitar confusions; sensors de detecció d’animals salvatges; un navegador actualitzat, i noves pantalles que permeten controlar tota la cabina assistencial. A més, cada professional porta incorporat a l’uniforme un detector de monòxid de carboni, fins ara només n’hi havia un a la motxilla d’intervenció.
Pròxim pas: un heliport
L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, fa una valoració molt positiva de la instal·lació de la nova base: "Tenir aquest equipament dona tranquil·litat, qualitat de vida i esperança en cas d’emergència. És un gran avenç i n’estem molt contents", afirma. També agraeix la predisposició de la Creu Roja per compartir les instal·lacions amb el SEM. "Ens hem entès de seguida", assegura.
Després de la posada en marxa de la base, el següent objectiu és disposar d’un heliport del SEM operatiu les 24 hores a Moià: "És un projecte que ve de molts anys enrere i és necessari", afirma Guiteras. L’any passat es van fer 40 vols per atendre emergències al Moianès. Segons l’alcalde, la voluntat és que aquesta infraestructura sigui una realitat tan aviat com sigui possible per tal que la comarca disposi "de les dotacions sanitàries i assistencials que es mereix".
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