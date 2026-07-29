Un ciberatac provoca la suspensió del ple de Moià en plena protesta contra l'ampliació del polígon del Prat
La sessió s'ha hagut d'anul·lar pocs minuts abans de començar per un atac informàtic, mentre un centenar de veïns es concentraven davant del consistori en contra del projecte
Avui es portava a aprovació la modificació urbanística que permetria la regularització de l'àrea industrial, l’ampliació de les activitats de l’escorxador i la cessió anticipada dels terrenys per a la planta de biogàs
El ple municipal que s'havia de celebrar aquest dimecres, 29 de juliol, a Moià ha quedat suspès pocs minuts abans de l'hora prevista d'inici. Segons diversos regidors de l'oposició, la causa ha estat un ciberatac que ha impedit el correcte desenvolupament de la sessió. En aquell moment, prop d'un centenar de persones es concentraven davant de l'Ajuntament per protestar contra el projecte d'ampliació del polígon del Prat, el principal punt de l'ordre del dia.
A la sessió s'hi havia de sotmetre novament a aprovació inicial la modificació puntual del planejament urbanístic que ha de permetre desencallar l'ampliació de l'àrea industrial del Prat. Si prospera, aquesta operació permetrà regularitzar el polígon, ampliar les activitats de l'escorxador i avançar la cessió dels terrenys necessaris per a la construcció de la futura planta de biogàs, d'iniciativa i titularitat municipals.
Tot i que es preveia un debat intens, especialment pel clima de tensió que ha marcat les darreres sessions plenàries i pel malestar d'una part de la població, la votació es donava pràcticament per feta, ja que el govern d'AraMoià (ERC) disposa de majoria absoluta.
En declaracions a Regió7, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha explicat que l'atac informàtic es va detectar dijous passat i que, aquell mateix dia, l'Ajuntament ho va comunicar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i al COSI: "Des de dijous hem estat treballant amb ells per determinar quin abast tenia l'atac i què podíem recuperar", ha assenyalat. En aquest sentit, el batlle ha assegurat que "no tenim cap certesa que ens hagin robat dades, però sí que han entrat al sistema i han estat accedint a diferents carpetes, expedients i fitxers".
Segons ha explicat, avui al migdia s'ha pogut restablir el funcionament dels sistemes, però encara no hi havia garanties que el sistema de videoacta funcionés correctament: "Per garantir els drets de tothom, hem suspès el ple", ha afirmat.
Una concentració d'urgència
La plataforma Moià Viu havia convocat una cercavila i una concentració coincidint amb el ple, arran de la previsible aprovació inicial de la modificació del planejament urbanístic necessària per regularitzar el polígon del Prat, ampliar l'escorxador i facilitar la construcció de la futura planta de biogàs.
A 2/4 de set de la tarda, més d'una cinquantena de persones han sortit de la piscina municipal en direcció a l'Ajuntament, situat a l'altra punta del poble, en una marxa encapçalada per l'artista moianès Marcel·lí Antúnez que ha recorregut bona part del nucli urbà. La comitiva obria amb una pancarta on es podia llegir "El poble ha parlat, respecteu el resultat. 1.487 vots en contra", en referència a la consulta popular celebrada l'11 de gener sobre el projecte. En aquella votació, amb una participació del 30,12%, el 90,01% dels votants es van posicionar en contra de la proposta.
Al llarg del recorregut, els manifestants han corejat consignes com "Sense natura no hi ha futur", "El no ha guanyat, apliqueu el resultat", "Aquest projecte l'aturem" o "Moià diu no a l'escorxador". També han fet crides a sumar més participants amb crits de "Tothom a l'Ajuntament!".
A mesura que avançava la cercavila i, especialment en arribar a la plaça Sant Sebastià, s'hi han anat afegint més persones fins a reunir prop d'un centenar de manifestants, disposats a seguir en directe el ple i a mostrar el seu rebuig al projecte. La sorpresa ha arribat quan diversos regidors de l'oposició han comunicat la suspensió de la sessió, prevista per a 2/4 de vuit del vespre, a causa d'un ciberatac.
Malgrat això, la concentració s'ha mantingut. Marcel·lí Antúnez ha estat el primer a prendre la paraula i ha recordat la consulta popular de l'11 de gener que, tot i evidenciar el rebuig majoritari dels participants al projecte, no n'ha aturat la tramitació. "Ens les foten per tots els costats", ha afirmat. Tot seguit ha denunciat "una destrucció sistemàtica del paisatge" i ha reivindicat formes de "conservar la terra i el bosc" que "permetin viure al poble amb orgull, defensant la naturalesa".
Han agafat el relleu diversos membres de la plataforma Moià Viu, que han llegit un manifest en què han tornat a reivindicar el resultat de la consulta popular de l'11 de gener. Han recordat que es va poder celebrar "després de molts entrebancs" amb l'objectiu de "decidir el futur del nostre poble" i han qualificat d'"aclaparadora" la victòria del "no", un resultat que consideren motiu d'orgull. Tot i que la consulta no era vinculant, han defensat que "creiem fermament en el sentit democràtic d'aquell resultat, i els nostres representants haurien de tenir-lo en compte". "No ha estat així", han lamentat.
Pel que fa a la modificació urbanística que s'havia de portar a aprovació al ple, han advertit que el projecte "acostaria encara més la planta a l'escorxador i, per tant, al poble" i han retret a l'equip de govern que continuï defensant que aquesta és l'única alternativa per regularitzar el polígon. "Nosaltres defensem alternatives urbanístiques que preservin el valor ecològic i paisatgístic del Pla de Castellnou", han assegurat.
Segons Moià Viu, el funcionament de la planta obligaria a importar residus orgànics de fora per alimentar el digestor i, a més, no resol el problema de fons. "No són ni rendibles ni sostenibles", han afirmat. També han carregat contra un "sistema de producció voraç, basat en les macrogranges i l'agricultura intensiva", com contra una criança i un sacrifici d'animals que han qualificat de "desmesurats". Tot plegat, han dit, evidencia la necessitat d'impulsar un model basat en el decreixement.
La plataforma també ha rebutjat que la regularització del polígon quedi vinculada a l'ampliació de l'escorxador, una decisió que, segons han denunciat, "prioritza l'interès particular per damunt del general". Així mateix, segons Moià Viu, actualment l'empresa sacrifica més de 3.000 porcs al dia, tot i tenir autorització per sacrificar-ne 1.300, i els abocaments d'aigües residuals són "un 236% superiors als previstos al projecte tècnic".
Per acabar, han defensat que "estem convençudes que regularitzar el polígon del Prat, garantir la seguretat dels llocs de treball i complir la normativa no passa necessàriament per l'aprovació d'aquest projecte". També han retret a l'alcalde que no hagi complert la promesa de fomentar el diàleg. L'alcalde, Dionís Guiteras, ha abandonat l'Ajuntament entre escridassades dels manifestants i ha marxat immediatament.
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