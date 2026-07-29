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Un cotxe crema a la C-25, a Santa Maria d'Oló

Les flames han calcinat completament el vehicle però no s'han arribat a estendre

El turisme ha quedat completament calcinat

El turisme ha quedat completament calcinat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un cotxe ha cremat aquest dimecres al matí a la C-25. El succés ha tingut lloc al punt quilomètric 160 de l'eix transversal en el seu pas pel municipi moianès de Santa Maria d'Oló. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions que ja han aconseguit apagar les flames, que no han arribat a estendre's als marges de la via.

El turisme ha quedat completament calcinat, però cap dels seus ocupants ha rebut ferides de cap mena.

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