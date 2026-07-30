Quin animal continua vivint a les Coves del Toll de Moià?
La Nit Internacional dels Ratpenats torna amb la sessió de l'agost amb places exhaurides i els darrers forats per a la de setembre
Recentment, s'ha descobert una família de ratpenats muntanyencs establerta al Centre de Recepció de Visitants del Parc Prehistòric
Els ratpenats són una de les espècies que encara habiten les Coves del Toll de Moià i el seu entorn. Per donar a conèixer aquests mamífers nocturns i la seva importància ecològica, cada any s'hi organitza la International Bat Night (Nit Internacional dels Ratpenats). Enguany, l'activitat tindrà lloc els dies 1 d'agost i 5 de setembre. Les places per a la primera sessió ja s'han exhaurit, mentre que per a la segona encara en queden les darreres disponibles.
La proposta combina divulgació científica i descoberta de la natura. La jornada començarà a les sis de la tarda amb una conferència a l'Espai Cal Comadran, on s'oferirà una introducció a la biologia, l'estudi i la conservació dels ratpenats. A 1/4 de vuit, els participants es traslladaran a les Coves del Toll i al Parc Prehistòric per fer una visita guiada i conèixer els hàbitats naturals d'aquests animals, que durant aquesta època de l'any són relativament fàcils d'observar a l'interior de la cavitat. L'activitat es completarà a 2/4 de nou de la nit amb una sessió d'albirament i detecció de ratpenats al Molí Nou, que permetrà seguir l'activitat nocturna d'aquests mamífers amb l'ajuda d'equips especialitzats.
La jornada anirà a càrrec de Ramiro Aibar i Sergi Torné, membres d'Aula i Natura. Torné, a més, és biòleg i forma part de l'equip de les Coves del Toll i del Museu de Moià. El preu de l'activitat és de 12 euros per als adults i de 8,50 euros per als infants de 6 a 12 anys, mentre que els menors de 6 anys hi poden participar gratuïtament. Les places són limitades a 30 participants, motiu pel qual es recomana fer la reserva amb antelació.
Les inscripcions i la informació es poden gestionar trucant al 647 166 272 o escrivint al correu electrònic storne@covesdeltoll.com. Tot i que les places per a la sessió de l'1 d'agost ja s'han esgotat, encara és possible inscriure's a la del 5 de setembre, que disposa de les últimes places.
La Nit Internacional dels Ratpenats és una iniciativa que se celebra arreu d'Europa amb l'objectiu de divulgar el paper fonamental que aquests mamífers exerceixen en els ecosistemes i de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de conservar-ne els hàbitats.
Uns inquilins inesperats
A banda d'habitar l'interior de les coves, aquests mamífers també ocupen altres espais del Parc Prehistòric de les Coves del Toll. De fet, Sergi Torné ha descobert recentment una família de ratpenats muntanyencs (Hypsugo savii) establerta al Centre de Recepció de Visitants, una presència que ha pogut enregistrar (vegeu el vídeo de portada).
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