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Crema una pila de llenya al Moianès i provoca una important columna de fum

Finalment, l'incendi s'ha pogut controlar sense que agafés massa forestal

Petit foc al terme de Santa Maria d'Oló

Petit foc al terme de Santa Maria d'Oló

Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

El foc en una pila de residu forestal, llenya i brancades, al Moianès, ha provocat aquest migdia l'alarma de tornar a veure una columna de fum. Els Bombers han activat fins a 14 dotacions que no han arribat a actuar totes. Sí que hi ha pres part un helicòpter bombarder.

L'avís s'ha donat a les 15.25 hores, i el foc avançava cap a massa forestal. En poca estona s'ha pogut aturar en una zona de camps, i després donar per estabilitzat, concretament a les 16.09. A partir d'aquí, han estat les ADF les encarregades d'acabar d'extingir les flames, passant per la zona amb maquinària pesant.

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