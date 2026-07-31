Crema una pila de llenya al Moianès i provoca una important columna de fum
Finalment, l'incendi s'ha pogut controlar sense que agafés massa forestal
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Manresa
El foc en una pila de residu forestal, llenya i brancades, al Moianès, ha provocat aquest migdia l'alarma de tornar a veure una columna de fum. Els Bombers han activat fins a 14 dotacions que no han arribat a actuar totes. Sí que hi ha pres part un helicòpter bombarder.
L'avís s'ha donat a les 15.25 hores, i el foc avançava cap a massa forestal. En poca estona s'ha pogut aturar en una zona de camps, i després donar per estabilitzat, concretament a les 16.09. A partir d'aquí, han estat les ADF les encarregades d'acabar d'extingir les flames, passant per la zona amb maquinària pesant.
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