Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Antoni LlobetAccident a la mina de SúriaMinibús de ManresaObres al GuimeràIncendi AnoiaTerapeuta dels Andic
instagramlinkedin

Santa Maria d’Oló construirà un gimnàs municipal al costat del poliesportiu

L’equipament estarà llest al llarg del 2027, i la idea inicial és oferir un servei a demanda mitjançant un codi d’accés

Pavelló de Santa Maria d'Oló, on s'afegirà el nou gimnàs en un dels laterals

Pavelló de Santa Maria d'Oló, on s'afegirà el nou gimnàs en un dels laterals / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Escudé

Jordi Escudé

Santa Maria d'Oló

Santa Maria d’Oló disposarà l’any que ve d’un gimnàs municipal en un espai annex al pavelló. És l’objectiu amb què treballa l’Ajuntament, que vol aprofitar una ajuda de 170.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per afrontar l’obra, que té un preu de sortida de 209.072 euros. Les obres es voldrien licitar pròximament, si és possible aquesta mateixa tardor, per començar-les a executar a final d'any i acabar-les el 2027, en què el nou equipament ja es podria posar en marxa.

El futur gimnàs que s’ha dissenyat té una superfície d’uns 200 metres quadrats distribuïts en una sola planta, i està pensat per donar servei al poble, en principi amb un sistema sota demanda, de manera que s’hi podria accedir amb un codi individual, segons que ha explicat l’alcalde de la població, Xavier Baraut. El nou equipament s’ubicarà en un espai adjunt situat en un dels laterals del pavelló que havia servit de magatzem fins que l’any passat se’n va fer un de nou aprofitant que es van construir unes grades i un ascensor. Aquest espai, que ara ha quedat buit i no s’utilitza, s’enderrocarà i al seu lloc es condicionarà una nova edificació que pràcticament doblarà la superfície actual i es convertirà en el nou gimnàs, que contindrà diverses màquines aeròbiques i de musculació, a banda dels lavabos i les dutxes. S’hi podrà accedir tant des de l’espai exterior com des del mateix pavelló.

Notícies relacionades

Ja fa un temps que l'Ajuntament està treballant en el projecte, amb les aprovacions inicial i definitiva abans de poder procedir a la seva licitació i a la construcció d’una obra que els veïns reclamaven de fa un temps, tenint en compte que, actualment, Santa Maria d’Oló no disposa de cap gimnàs ni públic ni privat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents