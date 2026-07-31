Tres-cents anys alçant la mirada cap al campanar de Moià: descobreix els actes del tricentenari
El programa inclou activitats culturals, música, patrimoni i tradicions per homenatjar l'edifici més icònic del municipi
"Entre l'interessant patrimoni arquitectònic de la vila de Moià sobresurt l'edifici de l'església parroquial de Santa Maria amb el seu campanar. Sense cap mena de dubte es tracta de l'obra arquitectònica més important que aixecaren els nostres avantpassats al llarg dels segles XVII i XVIII. El campanar ha esdevingut, per la seva singularitat i elegància, el símbol més característic de la nostra vila". Amb aquestes paraules, escrites l'any 1993 per l'historiador moianès i monjo de Montserrat Josep Galobart i Soler, s'obre el programa d'actes del Tricentenari del Campanar de Moià, que commemora els 300 anys de la finalització de la construcció d'aquest monument emblemàtic, culminada l'any 1726.
La commemoració, organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Moià i l'Associació Amics del Campanar de Moià, té com a objectiu "posar en valor aquest monument, símbol de la vila; apropar-lo als moianesos i moianeses i vincular-lo encara més amb la vida cultural i social del nostre poble". La Comissió Organitzadora del Tricentenari convida la ciutadania a participar en els actes programats i a "continuar alçant la mirada per admirar, conèixer i estimar el far dels moianesos: el nostre campanar".
La programació arrencarà aquest dissabte, 1 d'agost, amb una edició especial del concurs de pintura ràpida Al teu aire, dedicada al tricentenari del campanar. L'activitat començarà a les nou del matí i s'allargarà fins a les vuit del vespre. L'endemà, 2 d'agost, en el marc de l'Aplec de la Vila al Parc Francesc Viñas, s'estrenarà la sardana commemorativa El Campanar de Moià, composta per Sebastià Renom.
Els actes continuaran el 6 d'agost, a les set de la tarda, amb el concert de cor i orquestra Diàleg amb el campanar, que tindrà lloc a peu del monument. El 16 d'agost, també a les set de la tarda, la plaça Major acollirà la ballada de la sardana commemorativa dins la Mostra de Danses Tradicionals.
Després de l'estiu, la commemoració viurà el seu moment central el 26 de setembre, amb un acte institucional a la plaça Catalunya, previst per a les deu de la nit. El programa continuarà el 17 d'octubre amb una jornada tècnica dedicada al patrimoni del campanar, que se celebrarà a les deu del matí a l'Auditori Sant Josep i aprofundirà en la història, l'arquitectura i els valors patrimonials de l'edifici.
L'1 de novembre, a les sis de la tarda, l'església de Santa Maria acollirà un concert d'orgue dedicat a compositors moianesos. Posteriorment, el 28 de novembre, a les dotze del migdia, el Museu de Moià inaugurarà l'exposició Tricentenari i Dalt del campanar 360º, que es podrà visitar fins al 31 de gener de 2027.
La commemoració es clourà amb dues cites ja tradicionals del calendari nadalenc: el 26 de desembre, a les sis de la tarda, amb el Cant de la Sibil·la, interpretat per Clara Renom a l'església de Santa Maria, i el 31 de desembre, a partir de les onze de la nit, amb la Festa de Cap d'Any i les tradicionals campanades a la plaça Major, a peu del campanar.
Paral·lelament, el programa mantindrà viu el cicle anual de repics, que tindrà lloc els dies 14 i 15 d'agost, 24 de desembre i 6 de gener, preservant una de les tradicions més arrelades de la vila. També s'organitzaran visites guiades al campanar el primer diumenge de cada mes, una oportunitat per descobrir-ne la història, l'arquitectura i els espais interiors. Les properes visites estan programades per als dies 2 d'agost, 6 de setembre, 4 d'octubre, 1 de novembre i 6 de desembre.
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