Plaques solars compartides i energia a 10 cèntims el kWh: així serà el nou model energètic del Moianès
La cooperativa Moianès Sostenible ha impulsat instal·lacions de plaques solars i bateries a Moià, Castellcir i l’Estany
Es distribuirà energia entre els veïns a través de l’autoconsum compartit
Compromesa amb la transició energètica, la cooperativa Moianès Sostenible impulsa tres instal·lacions fotovoltaiques amb bateries distribuïdes entre Moià, l’Estany i Castellcir, destinades a l’autoconsum compartit amb compensació d’excedents. El projecte també arribarà a Calders, on l’Ajuntament ha cedit a l’entitat la gestió de les cobertes municipals perquè l’energia que s’hi produeixi es pugui distribuir entre els veïns. Amb aquestes iniciatives, la cooperativa fa un pas més cap a "l'assoliment de la sobirania energètica del Moianès", tal com expliquen a aquest diari el president de l’entitat, Joaquín Jiménez, i el vocal Ramon Crespiera.
A Moià, la planta s’instal·larà a la coberta de l’edifici que antigament acollia el gimnàs municipal, al carrer Feliu de Comadran, 29, al costat de les piscines. Tindrà una potència de 52,8 kWp i un sistema de bateries amb una capacitat d’emmagatzematge de 25,6 kWh. La producció anual estimada és de 71.921 kWh.
"Moianès Sostenible ens demanava des de feia un parell d’anys una teulada per fer-hi la instal·lació. De moment, totes les cobertes municipals amb plaques solars subministren energia als mateixos equipaments. Com que al gimnàs no hi ha tanta demanda de consum, ens va semblar un bon lloc", explica l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras.
El batlle assegura que l’aposta per les energies renovables respon a "una voluntat d’aquest equip de govern" i recorda que diversos equipaments municipals disposen de plaques solars des de fa anys. A més de la producció d’energia fotovoltaica, destaca el projecte de la planta de biogàs al polígon del Prat, una iniciativa que ha generat polèmica al municipi, però que el batlle defensa com un pas més cap al canvi de model energètic. "Creiem en la transició energètica i ens hi sentim responsables. Volem electricitat i energia verda, compartida i pública", conclou.
Paral·lelament, l’Ajuntament està reformant l’edifici de les Faixes 2, on també s’instal·laran plaques solars amb l’objectiu que esdevingui "un edifici totalment sostenible" com la resta d’equipaments del consistori.
Dues iniciatives més
En el cas de Castellcir, les plaques es col·locaran a la coberta de l’església, propietat del Bisbat de Vic, que n’ha cedit l’ús. La instal·lació tindrà una potència de 42,3 kWp, distribuïda en dos camps fotovoltaics —de 31,5 i 10,8 kWp—, unes bateries amb una capacitat de 15,36 kWh i una producció anual estimada de 63.213 kWh.
A l’Estany, la planta serà la més petita de les tres. S’ubicarà en un immoble de propietat privada situat al carrer del Padró i comptarà amb una potència de 37,8 kWp, unes bateries amb una capacitat de 15,36 kWh i una producció anual prevista de 52.568 kWh.
En conjunt, les tres instal·lacions sumaran una potència fotovoltaica de 132,9 kWp, una capacitat d’emmagatzematge de 56,32 kWh en bateries i una producció anual estimada de 187.702 kWh.
Repartiment de l’energia
Cada xarxa d’autoconsum agruparà usuaris situats en un radi d’entre dos i cinc quilòmetres de la instal·lació fotovoltaica. A cada participant se li assignarà un percentatge de la producció i podrà consumir la part d’energia que li correspongui mentre aquesta s’estigui injectant a la xarxa elèctrica. Si no l’utilitza tota, l’excedent es compensarà mitjançant un descompte a la factura de la llum a través de la seva comercialitzadora. Per maximitzar l’estalvi, la cooperativa recomana concentrar el consum durant les hores de màxima producció solar.
Durant les hores de sol, les plaques generaran electricitat que s’injectarà directament a la xarxa per abastir els habitatges participants. Al mateix temps, una part de l’energia servirà per carregar les bateries. Quan la producció solar disminueixi o desaparegui —com passa a la nit o en dies molt ennuvolats—, l’energia emmagatzemada s’injectarà a la xarxa per continuar subministrant electricitat als usuaris.
El model de la cooperativa estableix un preu fix de 0,10 euros per kWh, inferior al del mercat, calculat sobre la producció anual estimada de cada quota de participació. Segons les seves previsions, cada quilowatt pic (kWp) instal·lat generarà uns 1.354 kWh anuals, l’equivalent a una despesa aproximada de 135,40 euros l’any, 11,30 euros al mes o 0,37 euros al dia.
Més enllà de l’estalvi econòmic, Moianès Sostenible defensa l’autoconsum compartit com un canvi de model en la manera de produir i gestionar l’energia. L’entitat aposta per una producció local i de proximitat que contribueixi a la transició energètica, redueixi la dependència de les grans comercialitzadores i entengui l’electricitat com un bé al servei de la comunitat, i no pas com un negoci.
Autofinançament
Aquests projectes compten amb una subvenció concedida en el marc del programa CE-IMPLEMENTA, impulsat per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que cobreix aproximadament el 45% del cost total.
Per completar la resta del finançament, aproximadament 100.000 euros, la darrera Assemblea General, celebrada el passat mes de març, va aprovar oferir a les persones sòcies la possibilitat de formalitzar petits préstecs a la cooperativa, amb un termini de 12 anys i una retribució anual del 2%. La proposta va tenir, segons indiquen membres de Moianès Sostenible, una acollida extraordinària i, pràcticament a mitjan maig, ja s’havia assolit l’import previst.
Segons la cooperativa, aquest model permet reduir els costos financers en evitar el recurs a entitats bancàries i, en conseqüència, mantenir un preu més baix de l’energia destinada a l’autoconsum compartit.
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