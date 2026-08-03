Del sostre de l'escola a casa: així es repartirà l'energia solar a Calders
El municipi moianès té plaques fotovoltaiques a gairebé tots els equipaments municipals i ara ha cedit la gestió de les teulades a la cooperativa Moianès Sostenible amb l'objectiu de "beneficiar directament la ciutadania mitjançant l’autoconsum compartit"
Moianès Sostenible destaca l’Ajuntament de Calders com el consistori capdavanter de la comarca en la transició energètica. El municipi té instal·lades, o en procés d’instal·lació, plaques fotovoltaiques a les cobertes de pràcticament tots els equipaments municipals i ha cedit a la cooperativa la gestió de tres sistemes: el de l’Escola Anton Busquets i Punset, ja en funcionament; el de la Fàbrica Jorba, pendent de connexió a la xarxa elèctrica, i el del Centre Cívic, actualment en fase d’instal·lació. L’objectiu, més enllà de cobrir el consum energètic dels edificis municipals, és "beneficiar directament la ciutadania mitjançant l’autoconsum compartit".
El president de Moianès Sostenible, Joaquín Jiménez, i el vocal Ramon Crespiera consideren que el model impulsat a Calders "connecta molt bé amb l’esperit dels fons europeus Next Generation", ja que, a més d’accelerar la descarbonització, contribueix a reforçar la resiliència del territori "davant dels nous reptes geopolítics".
L’alcalde de Calders, Eduard Sànchez, explica a Regió7 que el govern municipal va apostar per la transició energètica des de l’inici del mandat, l’any 2019. En aquest sentit, destaca que, aprofitant les diferents línies de subvenció, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals excepte al Centre Cultural, per al qual ja s’ha sol·licitat un ajut. Paral·lelament, aquests equipaments funcionen amb sistemes de biomassa o aerotèrmia, i el consistori preveu complementar-los amb bateries d’emmagatzematge.
Inicialment, el projecte tenia com a finalitat garantir l’autoconsum dels equipaments municipals. Ara, però, l’Ajuntament ha cedit la gestió d’algunes instal·lacions a la cooperativa perquè pugui distribuir entre els veïns l’energia excedentària. També està previst construir marquesines fotovoltaiques als aparcaments de l’escola i de la piscina municipal, com també instal·lar dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Els principals equipaments que generaran excedents destinats a l’autoconsum compartit seran el Centre Cívic i, sobretot, l’Escola Anton Busquets i Punset i la Fàbrica Jorba, un cop aquesta última entri en funcionament. Igualment, es preveu que el futur sistema del Centre Cultural pugui aportar energia.
La principal aportació d’energia per als veïns, però, provindrà del parc agrovoltaic de deu hectàrees, que se situarà a uns dos quilòmetres del poble i ja està aprovat. Aquest tipus d’instal·lació permet compatibilitzar la producció d’electricitat amb l’activitat agrària, mantenint el conreu i la pastura sota les plaques fotovoltaiques. "Tindrem un comptador a la zona urbana i podrem disposar d’aquesta energia", explica el batlle, que afegeix que l’empresa promotora ha acceptat integrar-se a la cooperativa energètica perquè una part de l’energia produïda reverteixi directament en la població.
A més, a Calders hi ha autoritzats dos macroparcs solars: el del Canadell i el de les Quingles, tots dos de més de 20 hectàrees i situats als terrenys contigus a la subestació elèctrica. Sànchez explica que el consistori n’ha facilitat la implantació tenint en compte les singularitats del municipi i la predisposició dels propietaris dels terrenys.
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