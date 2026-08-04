Moià estrena la sardana commemorativa del tricentenari del campanar
Composta pel violinista i compositor moianès Sergi Renom Vilardell, ret homenatge alhora al seu avi i al símbol patrimonial i identitari de la vila
Moià ha viscut un XXVI Aplec de la Sardana molt especial. El motiu ha estat l'estrena oficial de la sardana El Campanar de Moià, una composició creada expressament per a l'efemèride pel violinista i compositor moianès Sergi Renom Vilardell. Un dels actes més destacats de la commemoració del tricentenari del campanar.
L'estrena va tenir lloc al Parc Municipal Francesc Viñas, davant prop de dues-centes persones, i va anar a càrrec de les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Lluïsos de Taradell, que van interpretar conjuntament la nova obra.
La composició, la primera sardana escrita per Sergi Renom, està dedicada, a títol pòstum, al seu avi, el compositor Just Renom, autor de sardanes tan conegudes com La Joia del Moianès o Monistrolenca. Amb aquesta obra, el compositor ret homenatge tant a la seva figura com al campanar de l'església parroquial de Santa Maria, símbol patrimonial i identitari de la vila, que enguany celebra els seus tres-cents anys d'història.
L'estrena va ser rebuda amb una gran emoció per part del públic assistent. A mesura que avançava la interpretació, els primers dansaires van començar a formar les tradicionals rotllanes fins a convertir la plaça en una gran ballada popular, en una mostra de la vitalitat de la sardana com a expressió de la cultura catalana i de la seva capacitat per reunir persones de totes les edats al voltant d'un patrimoni compartit.
En acabar la interpretació, l'Ajuntament de Moià i l'Associació Amics del Campanar van voler reconèixer públicament «la generositat i la implicació» de Sergi Renom, que ha compost la sardana de manera totalment altruista. El regidor de Cultura, Sebastià Ferrer, i el president de l'Associació Amics del Campanar, Àlex Mur, li van fer lliurament d'un record commemoratiu en agraïment per la seva aportació al Tricentenari.
L'estrena de El Campanar de Moià s'emmarca dins el programa d'activitats organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Moià, la Parròquia de Santa Maria i l'Associació Amics del Campanar per celebrar els tres-cents anys del campanar, una commemoració que al llarg de l'any inclou concerts, exposicions, conferències, visites guiades, repics extraordinaris de campanes i altres iniciatives destinades a posar en valor aquest element emblemàtic del patrimoni moianès.
Amb aquesta nova composició, el campanar de Moià suma una nova expressió artística al seu llegat. Tres segles després de la seva construcció, continua inspirant creadors i reunint els moianesos al voltant de la seva història, convertint el patrimoni en una realitat viva que es transmet de generació en generació. Tres-cents anys alçant la mirada.
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