Monistrol de Calders no pot estrenar el renovat ajuntament per manca de línia telefònica
L'empresa concessionària, Telefònica, explica que la migració està «en tràmit dins dels terminis normals» i des del consistori esperen poder tornar passat vacances
Monistrol de Calders ja té l'edifici consistorial completament renovat i a punt per començar a fer servir. Malgrat això, encara no s'hi han pogut traslladar després d'un any d'obres. El motiu és que estan pendents de finalitzar els tràmits de telefonia i poder instal·lar els nous aparells. L'empresa encarregada de la concessió, Telefònica, ha explicat a Regió7 que la migració de línia de telefonia «s'està fent amb la tramitació dins dels terminis normals. Estem treballant amb l'Ajuntament». Expressen que encara «falten alguns tràmits» i que, quan s'acabi tota la part administrativa, es podrà fer la migració i, per tant, també el trasllat.
«Fa tres mesos que les obres estan acabades. Encara estem a l'edifici provisional» expressa l'alcalde del municipi. El motiu és que, òbviament, sense telèfons, un ajuntament no pot treballar, i falten tant els aparells com les línies. «Ens trobem en el punt que hem instal·lat un ascensor, i necessita un telèfon fix per funcionar, pel botó d'emergències», explica. Per aquest motiu, encara no han pogut obrir a la ciutadania el renovat edifici que, tot i que des de fora sembla que no hagi canviat res, per dins està completament renovat, des de la sala de plens i el despatx d'alcaldia fins a la zona d'atenció al ciutadà i les ja mencionades millores en accessibilitat. L'alcalde expressa que la voluntat és «poder fer el trasllat al setembre». Assegura que no hi haurà cap «gran inauguració», però que té ganes d'ensenyar a la ciutadania com ha quedat el nou edifici.
Aquesta situació és fruit de dues casuístiques que s'han donat de forma simultània. Aquest any, Telefònica va guanyar una concessió per la telefonia de la Diputació de Barcelona i el consorci Localret que també inclou, entre d'altres, la d'ajuntaments com el de Monistrol de Calders, i que fins ara la tenia Vodafone. Això ha produït que s'hagi hagut de fer la migració de tots aquests serveis de què disposa l'ens provincial, i sumat a la situació de canvi d'edifici de l'Ajuntament, l'alcalde apunta que ha causat aquest retard en el trasllat d'edifici. «Ens ha agafat al mig. Estem reclamant constantment, dia sí i dia també». Ara ja fa un any que estan a l'edifici provisional i, quan finalment es faci la migració, podran traslladar-se al nou espai.
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