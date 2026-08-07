Ecologistes denuncien un nou abocament de restes càrnies, ara a la N-141c, a Calders
L’entitat El Fanal atribueix les pèrdues de càrrega a l’escorxador de Moià, i critica «la màniga ampla» de l’administració per no demanar responsabilitats en casos «reiterats» com aquest
L’entitat ecologista El Fanal, de Moià, ha tornat a denunciar l’abocament d’una part de la càrrega de restes càrnies que transportava un camió, en aquest cas mentre circulava per la carretera N-141c, entre Calders i Navarcles. Els ecologistes en responsabilitzen l’escorxador de Moià, i novament han fet arribar una queixa formal a l’administració, que ja ha dit que no actuarà per falta d’evidències clares sobre l’autoria dels fets, si bé ha traslladat la mateixa denúncia a la unitat dels Mossos d'Esquadra competent en matèria de vigilància i control de trànsit.
El Fanal va denunciar el cas el 6 de juliol passat, i com en les altres ocasions, va fer arribar la denúncia, amb fotografies incloses, al departament d’Agricultura, a l’Agència de Residus de Catalunya, i a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. L’única resposta obtinguda fins ara és del departament, en la qual sosté que es podria tractar de subproductes animals no destinats al consum humà, i admet que el transport s’hauria realitzat en unes condicions que no s'ajustarien a la normativa vigent, amb un camió «que incompliria els requisits mínims obligatoris» quant al compartiment estanc o a la prova de fugues. Tanmateix, diu que no es disposa d’informació suficient que permeti identificar l’origen del material, el vehicle, l’empresa transportista, i tampoc la procedència del transport i la data dels fets, «la qual cosa impedeix realitzar actuacions més determinants».
El Fanal admet que no té proves fefaents que al darrere d’això hi hagi l’escorxador, però tenint en compte els casos reiterats que hi ha hagut a la zona (al mateix polígon on hi ha l’empresa, o al centre Moià, entre altres), i que les restes són de carnasses i vísceres (en aquest cas localitzades en un revolt de la N-141c), «està claríssim d’on surten», apunta Pilar Clapers, membre de l’entitat ecologista.
Davant d’aquesta resposta, Clapers lamenta «la màniga ampla» de l’administració en situacions d’aquest tipus: «Ens diu que som nosaltres que ho hem de demostrar quan és feina seva detectar-ho a través dels seus inspectors». Clapers parla dels fulls de seguiment que diu que hi ha d’haver en tot servei de transport com aquest, amb l’itinerari i les dades de sortida i d’arribada «que signen el productor, el transportista i el responsable del lloc de destinació». Entén que amb això es podria saber l’autoria d’aquest abocament, però es queixa que «no hi ha prou voluntat d’estirar el fil», i lamenta «la impunitat total» amb què diu que poden actuar determinades empreses. Pel que fa a l’escorxador de Moià, el Fanal també ha denunciat «el sacrifici de més del doble d’animals autoritzats», amb les conseqüències que considera que això té en el consum d’aigua i en la generació d’aigües residuals.
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