Moià avança en el projecte per convertir les Faixes en un espai cultural i de les arts
L’Ajuntament treballa en la redacció del document, que vol aprovar a final de mes, i que inclou rehabilitar façanes i adequar l’interior per al teatre i l’escola de dansa i música
Després de l’enderroc que s’ha estat fent d'un temps ençà d’una part de les instal·lacions d’una antiga nau de les Faixes, l’Ajuntament de Moià treballa ara en la redacció del projecte executiu per convertir aquest espai en un gran equipament cultural complementari a les Faixes I, la sala polivalent que ja fa temps que funciona en un edifici annex del mateix complex fabril. Després d'haver aprovat les especificitats i els criteris arquitectònics, funcionals i energètics que haurà d’incorporar el projecte, s'ha centrat en la seva redacció, amb l'objectiu d'aprovar-lo en un ple extraordinari previst per al pròxim 26 d'agost.
El futur equipament Les Faixes II, situat al número 48 de la carretera de Manresa (per on s’accedirà), ha de ser un gran espai de referència cultural i de les arts al municipi, perquè pugui acollir exposicions, música, teatre, dansa i circ. L’edifici consta de planta baixa i primera, però tal com es detalla en el document previ ja aprovat, s’han configurat dos nivells més per encabir adequadament les alçades i els volums del teatre i de la caixa escènica. Integrarà el teatre, l’escola de dansa i l’escola de música en una sola planta, deixant una gran zona porxada a la planta d’accés, mentre que la planta superior es destinarà a altres espais sense un ús específic. Així doncs, el nou equipament s’organitzarà de manera que l’escola de dansa i música i el teatre puguin funcionar independentment.
Més en detall, aquesta planificació bàsica contempla un teatre amb una platea fixa d’un aforament de fins a 456 persones, amb grades, fossar i backstage. Pel que fa a l’escola de música, tindrà sis aules (3 de mitjanes per a grups petits, una de gran i dues d’individuals organitzades de manera que també puguin funcionar com a estudi de gravació); i l’escola de dansa es dissenyarà amb dues aules i vestidors. Igualment, hi haurà espais tècnics, banys i magatzems.
El document també incideix en la rehabilitació de la façana oest de l’edifici i en la continuïtat urbana que hi haurà d’haver entre els diferents espais funcionals de l’actual edifici, amb elements de transició que ajudin a millorar l’eficiència energètica. En aquest sentit, també es preveu instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta.
Segons es conclou en el document, la recuperació de Les Faixes II es considera “una peça clau” per cohesionar el centre urbà mitjançant la rehabilitació d’un espai en desús que en un futur ha de connectar el nucli antic amb la zona de nous equipaments al sud del municipi.
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