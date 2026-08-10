El camp de futbol de Moià comença a mostrar el canvi de superfície
Les obres de substitució de la gespa artificial ja estan força avançades, la qual cosa permet veure el canvi d’imatge
El camp de futbol de Moià comença a mostrar el nou verd. És un dels que es renova aquest estiu aprofitant l’aturada de la temporada i ara ja s’hi ha començat a instal·lar la nova superfície de gespa artificial, que substitueix la primera que es va posar fa dues dècades i que ja estava molt desgastada. Una actuació que suposarà una inversió de 369.000 euros.
El projecte que s’està executant i que ja deixa veure el canvi de cara del terreny de joc de l'equipament de la capital del Moianès preveu diverses actuacions de millora, la més rellevant de les quals és aquest canvi de gespa, ja que l’Ajuntament admetia des del moment que en va aprovar el projecte que presentava un desgast que ja dificultava el correcte desenvolupament de la pràctica esportiva, i que, per tant, calia aquesta renovació per una d’alta gamma i dissenyada específicament per a la pràctica del futbol, amb l’objectiu de millorar la qualitat del joc. També es millorarà el sistema de reg, que es revisarà i es posarà a punt, amb el manteniment dels motors i la substitució dels canons de reg per models més eficients en el consum d’aigua.
L'herba que hi havia fins ara es va instal·lar el 2006 i presenta un desgast evident que afecta la pràctica esportiva. I és que es tracta d’un dels equipaments més utilitzats pels infants, els joves i les famílies de la vila, com ho constata el fet que aquesta temporada ha donat servei a 16 equips i 236 jugadors.
La Unió Europea va anunciar l’octubre de 2023 que, a partir de 2031, quedarà prohibit l’ús de cautxú com a material de reblert en la gespa artificial dels camps de futbol, ja que es tracta de «la font més gran d’alliberament de microplàstics afegits intencionadament al medi ambient». En aquest context, el projecte preveu la substitució del cautxú per sorra de sílice rodona, una solució que es considera més sostenible, neta i eficient.
Malgrat l’estat que ja presentava actualment, el consistori preveu recuperar part de la gespa retirada per donar-li una segona vida en espais amb una menor càrrega d’ús que el camp de futbol.
L’obra té una subvenció de 160.000 euros del Consell Català de l’Esport. Aquest ajut, emmarcat dins del Pla de xoc per a la modernització dels equipaments esportius de titularitat pública, implica un cofinançament municipal del 25%.
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