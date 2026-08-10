La llegenda de la Cabra d'Or torna amb protagonisme a la Festa Major de Moià
Durant els dies 10 i 11 d'agost, la capital moianesa es transforma per viure la festa més especial del municipi
Moià acull, aquest dilluns i dimarts, la celebració de la llegenda de la Cabra d'Or, que un any més tornarà a ser el punt més alt de la festa major del municipi. Durant els dos dies, es faran diverses activitats relacionades amb la llegenda que esperen un nou gran èxit de participació.
L'inici de la llegenda serà avui, dilluns, a dos quarts de set de la tarda, quan comenci la representació teatralitzada de la llegenda. A continuació començarà una caminada popular des de la plaça Major per anar a buscar la preuada figura, i seguidament es farà el sopar de carmanyola i un joc per trobar la Cabra. La Banda Àuria encapçalarà la cercavila nocturna fins al Parc Municipal, on Fills d'Aissó i PD Txivi faran un concert. Dimarts serà el torn, al matí, dels tallers infantils, el ball de la cabra i la cercavila infantil per porter la Cabra fins a l'Ajuntament. Ja a la tarda, es farà la gran cercavila, i la representació de l'entrega de la Cabra i el final de la llegenda. Els actes acabaran amb el sopar popular, els Balls de la Cabra d'Or i el Gran final de la festa amb PD Cabrit.
Malgrat que la festivitat es va començar a celebrar l'any 2010, la llegenda a la qual fa referència ve l'edat mitjana. Explica la història d'una figura d'una cabra d'or, un regal de l'Emir de Còrdova a un senyor feudal que havia quedat enterrada al Castell de Clarà. Segons la llegenda, aquesta cabra té poders màgics. El germà del senyor feudal, Guil·larà de Planella que és l'antagonista de la llegenda, demana a Bernat de Prat que trobi la figura a canvi del permís per casar-se amb la seva enamorada, Dolça de Mas Casals.
La celebració de la llegenda de la Cabra d'Or és l'acte culminant d'una festa major de Moià que, com és habitual, s'allarga més d'un mes amb desenes d'actes. Va començar el passat 24 de juliol amb el primer dels concerts a la fresca a la plaça Major, i posarà punt final el dissabte 5 de setembre, amb les 4 hores de Moià de BTT i la versió infantil d'una hora, i la International Bat Night de Moià.
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