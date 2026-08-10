Moià crida al civisme per festa major amb una singular campanya de producció local
La iniciativa la componen cinc cartells amb fotografies i lemes de creació local i amb veïns i veïnes del poble com a protagonistes
Una crida a una festa major cívica amb total accent local. Aquest és el component i format d’una campanya que ha llançat l’Ajuntament de Moià de cara a una festa major que ja ha anat engegant motors, però que tindrà els dies àlgids a partir d’aquest dimarts, amb la Cabra d’Or, i fins dilluns, quan es clourà amb l’Arbre Fruiter.
La singularitat de la iniciativa és que la idea, els missatges i, sobretot, els protagonistes i els creadors són entitats i veïns de la capital del Moianès. De fet, ja fa uns anys que a Moià, amb motiu de diferents celebracions que mouen molta gent de la vila i la comarca, i especialment jovent, han apostat per campanyes creades des de casa.
La primera va tenir lloc el 2017, amb motiu del Carnestoltes, quan estudiants de l’institut van posar el seu rostre per a unes fotografies de gran format amb les quals s’instava a plantar cara al sexisme i l’incivisme.
La que ara es promou està formada per cinc cartells, amb una fotografia acurada a càrrec dels integrants de A cobert (espai de creació implantat a Moià), i amb veïns i veïnes de Moià que donen la força als missatges. La campanya vol incidir en unes festes que respectin l’espai públic llançant els residus allà on toca; a gaudir-les deixant de banda les xarxes socials («Menys stories, més històries», n’és el lema); a no fer abús de l’alcohol (il·lustrat amb una partida d’escacs, metàfora de la vida en joc); en una mateixa línia, a viure la festa major amb control i a la solidaritat ciutadana; i a combatre les actituds sexistes i lliure de violències («Ho passem bé amb respecte i consentiment», proclama el missatge).
Com es deia, la singularitat de la iniciativa és l’autoria 100% moianesa: en el plantejament de la campanya, en la recerca dels missatges, en la composició fotogràfica i en els protagonistes. Així, s’hi han implicat famílies de l'AFA de l'escola pública de primària Josep Orriols i Roca, alumnat de l'Escola Municipal de Dansa Somnis, usuaris de l’esplai de gent gran, així com de l’associació Valo's Style i el restaurant La Vicaria, sigui posant la seva imatge o l’escenari.
Fonts de l’Ajuntament de Moià destaquen que aquesta campanya de civisme pretén «posar al centre les cures i el respecte cap a les persones, cap als espais que compartim i cap a nosaltres mateixos». I, d’aquesta manera, «convidar a viure una festa major amb responsabilitat, respecte i gaudi, promovent un consum responsable d’alcohol, recordant la importància del consentiment i la cura mútua en les relacions, cuidant els espais i l’entorn, fent un ús saludable de les pantalles i afavorint una bona convivència».
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