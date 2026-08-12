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Denuncien un motorista que circulava a 181 km/h al Moianès

Formava part d’un grup, dels quals set superaven els 160 km/h a la N-141c, que té un límit de 90 km/h

Els dels aparells que s'utilitzien en les campanyes de control dels excessos de velocitat a la xarxa viària

Els dels aparells que s'utilitzien en les campanyes de control dels excessos de velocitat a la xarxa viària / ARXIU/MOSSOS D'ESQUADRA

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David Bricollé

David Bricollé

Moià

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit van denunciar un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir pel Moianès a una velocitat penalment punible. En concret, circulava a 181 km/h per l’antiga carretera de Manresa a Vic per Moià, en un lloc limitat a 90 km/h.

Segons han informat, del 3 al 9 d’agost es va dur a terme una campanya coordinada entre els Mossos d’Esquadra, el Servei Català de Trànsit i les policies locals per controlar els excessos de velocitat a la xarxa viària.

Durant la campanya es van controlar més de 18.000 vehicles. D’aquests, un total de 1.939 conductors van ser denunciats administrativament per excés de velocitat.

D’entre aquestes denúncies, destaca el cas detectat dissabte 8 d’agost, durant un control de velocitat a la carretera N-141c, al punt quilomètric 24, dins del terme municipal de Moià (Moianès), els Mossos van detectar una motocicleta que circulava a 181 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Per tant, el conductor circulava al doble del límit establert.

A més, el conductor formava part d’un grup integrat per 12 motocicletes que circulaven a una velocitat superior a la permesa, set de les quals ho feien a més de 160 km/h.

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Els agents van aturar el conductor i li van comunicar que quedava denunciat per conduir a una velocitat penalment punible.

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