Entrevista | Susanna Torres Monistrolenca aficionada a la fotografia i als eclipsis
Susanna Torres, moianesa aficionada a la fotografia: «Vaig reservar l’allotjament per veure l'eclipsi fa mes d’un any, i vaig fer bé»
Resident a Monistrol de Calders, ha preparat durant mesos un viatge al Delta de l’Ebre per captar el fenomen
Susanna Torres Belmonte, de 52 anys i veïna de Monistrol de Calders, és treballadora social i una gran aficionada a la fotografia i a l’astronomia, fins al punt que «faig fotografia d’astropaisatge», o sigui, «fotos del cel i dels estels, però incloent-hi paisatge, no només de constel·lacions i nebuloses a soles». Cada any, al juny, acostuma a passar uns dies de vacances amb el seu marit al Delta de l’Ebre, i enguany també hi han viatjat a l’agost per poder veure l’eclipsi en la seva totalitat i aconseguir «entre 300 i 500 fotografies».
Fins a quin punt esperava aquest eclipsi per poder-lo fotografiar?
En tenia moltes, moltes ganes, perquè és el meu primer eclipsi total. Fins ara no havia viatjat mai per veure eclipsis totals, i sempre he pensat que després d’aquest potser en vindran d’altres, com el de l’any que ve a Cadis. No descarto acabar convertint-me en una caçadora d’eclipsis.
Com ha preparat aquesta observació?
Vaig fer la reserva de l’allotjament el juny de l’any passat, i vaig fer bé. Sort n’hi va haver perquè ja no hi havia lloc a la casa de turisme rural que lloguem normalment i en vam haver de buscar una altra. Hi passem tres o quatre dies, i com que hi ha Lluna Nova i les estrelles ressalten amb el cel més fosc, ho aprofitaré per fer astropaisatge de la Via Làctia, a banda de fotografiar l’eclipsi.
Quantes càmeres s’ha endut?
Dues, tant per a l’eclipsi com per fotografiar la resta. Una em serveix més per fotografiar el paisatge i la progressió del Sol, i l’altra porta un teleobjectiu per poder captar el Sol amb les Perles de Baily, l’anell solar, i totes les fases de l’eclipsi amb més detall.
Ha estat una experiència nova. Com se l’ha pres?
Com una experiència que m’he estat preparant durant molt de temps, com segurament altres fotògrafs. Són molts nervis i molts mesos de proves amb totes dues càmeres durant les postes de Sol, per veure quan s’ha de posar i treure el filtre, com ho hem de fer amb les ulleres... perquè en aquest cas, les càmeres també han de portar un filtre de densitat neutra que sigui de protecció solar perquè no es cremi el sensor de la càmera. Per fer tot això, tenim una aplicació que ens ajuda, però els nervis hi són igualment.
Càmeres, ulleres, lents..., com us ho feu els fotògrafs per poder captar bones imatges sense gaires complicacions?
A còpia d’anar-nos entrenant. A més, la meva idea era tenir les càmeres el màxim d’automatitzades possible per poder gaudir també de l’espectacle i veure l’eclipsi fora de càmera amb el marit i els amics.
Anava al darrere d’alguna imatge especial?
Volia captar el moment en què es veuen les Perles de Baily, que són com unes perles petites que apareixen en una part del cercle just abans de la totalitat de l’eclipsi, quan es comença a veure l’anell.
I ara, què en farà d’aquestes fotografies?
Les pujaré a Instagram (tespero_sotala_pluja) i a la meva pàgina web (www.tesperosotalapluja.eu). No m’hi dedico professionalment, és només un hobby i en vull gaudir.
Subscriu-te per seguir llegint
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
- La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
- Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
- La gasolinera maleïda de Navarcles