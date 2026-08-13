Moià s’endinsa de ple en els actes centrals de la seva festa major
La vila programa fins diumenge concerts, cultura popular, espectacles familiars i una àmplia programació amb el Parc Municipal i la Plaça Major com a principals escenaris
Després d’un intens inici de setmana amb la tradicional Festa de la Cabra d’Or, i amb diversos actes previs, la Festa Major de Moià entra de ple en els dies centrals de la seva programació amb activitats que combinen tradició, música en directe, activitats familiars, esport, cultura popular i propostes per al públic jove. El programa ofereix una agenda farcida d’actes des del matí fins ben entrada la matinada, amb el Parc Municipal, la Plaça Major i la Plaça de Sant Sebastià com a principals escenaris.
El tradicional Sopar Jove i les actuacions de Buidant la Bota, Svetlana i DJ Lotus ja van començar a escalfar motors ahir, mentre que avui les famílies seran les protagonistes al matí amb una caminada i, a la tarda, amb l’espectacle infantil «Camelvà». Paral·lelament, el Parc Municipal acollirà una nova edició de l’Eudemonik Moianès, el festival dedicat a la música electrònica que reunirà diversos DJ del territori. També es farà la Disco Júnior.
Divendres, els joves podran participar en una jornada de paintball i refrescar-se al gran tobogan aquàtic de 75 metres. La jornada també inclourà la rebuda del Campaner d’Honor, Mn. Josep Maria Riba, seguida del tradicional repic manual de campanes, coincidint amb els actes del tricentenari del campanar de Moià. La jornada combinarà esport, cultura popular i humor. El públic podrà seguir el partit de vòlei de festa major, la cercavila de gegants i capgrossos i el monòleg «Me No Pausa». La música prendrà el relleu a la nit amb el concert Aquellos Maravillosos Años 80’s-90’s i una sessió de DJ fins a la matinada.
Seguici festiu, dissabte
Dissabte, diada principal de la festa, començarà amb l’Ofici Solemne i la gran cercavila del seguici festiu, formada pels gegants, capgrossos, bastoners i el popular Pollo Matapuces. Després del vermut popular, la tarda oferirà el tradicional concert i ball de Festa Major amb l’Orquestra Rosaleda. El gran reclam musical arribarà a la nit amb el concert d’Els Catarres, un dels plats forts d’aquesta edició. Un concert festiu que neix del procés participatiu organitzat, on el públic proposa i escull els artistes per votació popular i que ja té les entrades exhaurides. Els DJ Jolie i Arzeett tancaran la jornada al Parc Municipal.
La celebració continuarà diumenge amb una clara aposta per la participació ciutadana. El Parc Municipal acollirà el tercer Concurs d’Arrossos de la Festa Major i, a la tarda, un bingo musical obert a tothom. La cultura popular tornarà a ser protagonista amb la XV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià, que reunirà diverses entitats locals, seguida d’una audició de sardanes. La música en directe tancarà la jornada amb el concert de Femme Versions i una nova sessió de DJ fins a la matinada.
Més enllà dels actes centrals, el programa també inclou la tradicional Festa de l’Arbre Fruiter, dilluns vinent, noves propostes del Festival Internacional de Música Francesc Viñas i diverses exposicions culturals.
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