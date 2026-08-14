Enric Casacuberta farà parada a Barcelona abans de començar la Ruta 66 per l'ELA
El proper 21 d'agost, el moianès farà una ruta per la capital catalana on serà rebut per diverses institucions abans de volar als Estats Units
Regió7
El moianès Enric Casacuberta farà una parada, el pròxim 21 d'agost, a Barcelona, just abans d'enfrontar el repte de recórrer tota la Ruta 66 corrent per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. El dia abans, el 20, farà el primer tram, des de Moià fins a la capital catalana. L'endemà, s'ha fet una crida per acompanyar-lo en el segon tram, que el conduirà per la capital catalana i el portarà a ser rebut per diverses institucions abans de marxar cap als Estats Units i començar el repte en sol americà.
El recorregut simbòlic pels carrers de la ciutat comtal començarà a les dotze del migdia, a la plaça de Sarrià, i anirà en direcció a la Generalitat de Catalunya. Pels volts de la una del migdia arribarà a la seu de la Diputació de Barcelona, on serà rebut, i a les dues està previst que arribi a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Des de l'organització del repte es demana que la societat civil l'acompanyi en aquest darrer tram previ al repte, ja sigui corrent o en bicicleta, o bé que l'esperin per donar-li suport a l'inici o al final del recorregut o bé a la recepció que es farà a l'ens provincial.
Per aquest motiu, també s'ha creat un grup de WhatsApp obert a tothom qui vulgui participar en les dues etapes en terreny Català. Fetes aquestes dues etapes, el moianès, de 61 anys -completarà l'aventura amb 62-, volarà fins a Chicago, on començarà el repte de travessar la històrica ruta 66 en l'any del seu centenari. En total, 3.940 quilòmetres en uns 150 dies, amb l'objectiu de recaptar fons que aniran destinats a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?
- El curiós mètode que utilitza Rosalía per reservar en un restaurant de Barcelona: 'Ens vam posar nerviosos