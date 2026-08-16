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Cremen dos focs separats a Santa Maria d'Oló

Els Bombers de la Generalitat treballen amb vuit dotacions terrestres i un helicòpter bombarder

Incendi Santa Maria d'Oló

Incendi Santa Maria d'Oló / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dos focs separats cremen a Santa Maria d'Oló aquest diumenge a la tarda. Els dos incendis estan localitzats a la zona de la Moretona, però es traca de dues ignicions independents. Només s'ha fet un únic avís al telèfon d'emergències 112, el qual s'ha fet pels volts de les 17.57 hores. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat vuit dotacions terrestres i una aèria, conformada per un helicòpter bombarder, que treballen per apagar-los.

Els dos focs de Santa Maria d'Oló cremen separats a la zona de la Moretona

Els dos focs de Santa Maria d'Oló cremen separats a la zona de la Moretona / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Les flames cremen sotabosc amb entre mitjana i baixa intensitat, i no arriben a cremar les copes dels arbres. Segons fonts del cos d'emergències, els dos focs evolucionen favorablement i no s'espera que es compliqui la seva extinció.

L'Incendi de Santa Maria d'Oló crema sotabosc però sense antorxeig

L'Incendi de Santa Maria d'Oló crema sotabosc però sense antorxeig / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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