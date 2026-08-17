Reclamen la creació d’un Arxiu Comarcal del Moianès i ubicar-lo a Moià
Per a l’Associació Cultural Modilianum la manca d’aquest equipament és una «assignatura pendent» al territori, i demana a les institucions competents que l’impulsin
L’Associació Cultural Modilianum, dedicada a la recerca històrica i a la defensa del patrimoni del Moianès, reivindica la creació d’un arxiu d’abast comarcal per reunificar la documentació, ara dispersa, de l’única comarca de Catalunya que, juntament amb el Lluçanès, encara no disposa d’aquest servei. Per a l’entitat és «una assignatura pendent» que arrossega el Moianès des que es va constituir com a comarca ara fa onze anys, i defensa que el futur arxiu s’ubiqui a Moià.
Modilianum entén l’arxiu comarcal com «un element essencial» per preservar, gestionar i difondre el patrimoni documental d’un territori. Ara per ara, gran part es troba a l’Arxiu Històric de Moià, que concentra documentació municipal, notarial, eclesiàstica i de fons personals i patrimonials, però, segons Modilianum, també n’hi ha molta de dispersa i repartida en arxius d’altres territoris. L’objectiu seria unificar en un mateix lloc els documents provinents de les seves diverses procedències, i «Moià és el candidat més adequat per acollir aquest procés, tant per la seva trajectòria com per la seva capacitat infraestructural».
Així és com ho veu Modilianum, després que fa uns anys, i amb una voluntat descentralitzadora, s’havia proposat ubicar l’arxiu comarcal a Castellterçol, si bé el projecte hauria quedat aturat, entre altres coses, per limitacions pressupostàries. En aquest context, i més enllà de la capitalitat que representa, Modilianum entén que «l’arxiu comarcal, com a peça clau del Sistema d’Arxius de Catalunya, ha de centrar-se en aquest centre neuràlgic (en referència a Moià) per garantir un accés eficient per part de la ciutadania, els investigadors i les institucions». Es basa també en la Llei 10/2021 d’arxius i documents, de la qual, segons l’entitat, es desprèn que «la ubicació dels arxius ha de respondre a criteris objectius, com la proximitat als fons, la qualitat dels serveis i la coherència territorial», a banda de la seva ubicació «a la capital de la comarca».
Per tot plegat, Modilianum apunta com a possibilitat per ubicar el futur equipament la recentment reformada nau de Cal Comadran, de 1.500 m2, en un moment en què també està en marxa la rehabilitació de les Faixes 2, que també tindrà una gran superfície.
Si bé consta que hi ha converses institucionals en aquest sentit, l’associació cultural insta l’Ajuntament de Moià a adoptar «un major lideratge» en l’impuls d’un arxiu comarcal al municipi, considerant que «la no implicació activa en aquest projecte pot interpretar-se com una renúncia a aquest rol». També ho demana al Consell Comarcal del Moianès, amb la idea que, entre totes dues administracions, es pugui «desbloquejar la situació, assumint que la ubicació de l’arxiu a la capital de la comarca és la solució més avantatjosa».
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