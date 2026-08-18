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Moià s'aixopluga per viure la Festa de l'Arbre Fruiter

La 121a edició, que marca el final de la Festa Major del municipi, ha hagut de fer alguns actes a les Faixes per culpa de la pluja

L'Espai Cultural les Faixes es va omplir de gom a gom

L'Espai Cultural les Faixes es va omplir de gom a gom / Ajuntament de Moià

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Lluc Grandia

Moià

Moià va tancar la festa major d'enguany amb una nova edició de la Festa de l'Arbre Fruiter, un acte històric que enguany ha arribat a la 121a edició. Per culpa de la pluja, l'acte central, que habitualment s'havia de fer al Parc Municipal, es va haver de celebrar a l'Espai Cultural Les Faixes. Això no va impedir que, un any més, la festa tornés a ser un èxit de participació.

Al matí, es va dur a terme el concurs de dibuix al Parc Municipal i l'exposició dels dibuixos participants. A la mateixa hora, també es va fer una reeixida visita guiada pel nucli antic, dirigida per Ramon Tarter. Ja al migdia, a la Glorieta del Parc, es va dur a terme una actuació musical a càrrec dels guanyadors del premi Festa de l'Arbre del concurs del Campus Musical del Moianès i també la missa solemne d'homenatge a la vellesa, a l'Església Parroquial de Santa Maria. A la una es va fer el vermut al parc per a la gent gran, amb l'actuació dels punxadiscos Plade & Vila.

Concert de violoncel a la Glorieta del Parc

Concert de violoncel a la Glorieta del Parc / Ajuntament de Moià

Ja a la tarda, es va fer la recepció de l'enguany president d'honor de la festa, el professor d'història contemporània a la UAB Francesc Vilanova Vila-Abadal. Seguidament, es va fer la plantada simbòlica de l'arbre i, posteriorment, ja a les Faixes, es va fer l'acte tradicional d'homenatge a la vellesa. Dirigit pel periodista Guillem Soler, que va entrevistar als avis homenatjats, Josep Alcantarilla i Rosa Planas. També es va dur a terme el lliurament de premis de dibuix Miquel Lerín/Maria Vilardell, el premi Francesc Viñas al civisme i els premis als millors treballs de recerca de l'IES Moianès. Finalment, va parlar el president d'honor. L'acte va estar amenitzat per l'actuació musical de Namina.

Punt final a la festa major

Com ja és habitual, aquesta tradicional celebració posa el punt final a la setmana gran de festa major. La nit anterior hi va haver l'últim concert, amb Les Femme Versions i els punxadiscos Rutxo i Nandu per acabar la festa. Unes hores abans, es va dur a terme la XV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià, a la Plaça Major, amb diversos balls populars. En concret, el Ball de Veguers de Sant Joan; el Ball de les Gitanes Velles; el Ball de Bastons; el Ball de Nans; i el Ball de Rams dels Gegants, abans d'acabar amb la Sardana d’exhibició.

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Moment de la Mostra de Balls Tradicionals

Moment de la Mostra de Balls Tradicionals / Ajuntament de Moià

Dins de la programació, però, encara queden quatre actes en les pròximes setmanes. Aquest dissabte, a les Faixes, es farà el darrer dels concerts del 43è Festival Internacional de Música Francesc Viñas, amb l'actuació de Polifem Consort, que representarà 'les quatre estacions' de Vivaldi. L'endemà hi haurà la darrera de les audicions de sardanes de Festa Major, amb la Cobla Lluïsos de Taradell. El 5 de setembre es duen a terme els dos últims actes: les 4 hores de Moià de BTT, amb la seva versió infantil d'una hora, i la segona jornada de la International Bat Night a Moià.

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