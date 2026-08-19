Gegants a tota velocitat: La Corredissa de Castellterçol celebrarà 30 anys amb sorpreses
La Griselda i el Tallaferro tornaran a córrer pels carrers del poble el dimarts 25 d’agost en una nit especial que la Colla de Geganters i Grallers prepara mantenint en secret part de les novetats
La Corredissa de Gegants de Castellterçol arriba enguany a la seva 30a edició i ho farà amb una celebració especial. La Griselda i el Tallaferro tornaran a sortir de nit pels carrers del poble el dimarts 25 d’agost, en una de les manifestacions més singulars de la Festa Major de Castellterçol, amb diverses novetats que la Colla de Geganters i Grallers vol mantenir en secret fins al mateix moment de la festa. La Corredissa està reconeguda en el mapa de patrimoni cultural de la Diputació com una de les activitats pròpies i singulars de la Festa Major, juntament amb altres elements tradicionals com la Dansa i el Ball del Ciri.
La Corredissa no és simplement una cercavila de gegants passada a la nit. Els gegants deixen enrere la solemnitat habitual i corren pels carrers del nucli antic de Castellterçol, en una proposta que combina tradició, espectacle i participació popular. Tres dècades després de la primera edició, aquesta manera particular de viure els gegants continua sent un dels elements més esperats de la festa major del municipi moianès.
I enguany hi haurà sorpreses. La Colla ha preparat diverses novetats especialment pensades per celebrar els 30 anys, però prefereix mantenir-les en secret fins al mateix moment de la Corredissa. La intenció és que sigui el públic qui les descobreixi a mesura que avanci la festa.
La celebració també vol reforçar un dels trets que han definit la Corredissa durant aquests 30 anys: una festa viva, participativa i en constant evolució. No es tracta només de mantenir una tradició, sinó de continuar transformant-la i incorporant-hi nous elements sense perdre l’essència que la va fer néixer.
En els darrers anys, les cercaviles nocturnes de gegants han anat guanyant presència arreu del país, sovint amb xarangues i formats més festius. Castellterçol, però, fa tres dècades que té una manera pròpia de viure els gegants de nit: la Griselda i el Tallaferro no només ballen i desfilen, sinó que corren pels carrers, drets o estirats, i poden tornar a passar diverses vegades pel mateix carrer, mentre el públic els anima i hi participa.
Els grallers també adapten el repertori, amb músiques més festives i esbojarrades que les de la cercavila tradicional de la tarda. Córrer, ballar, música i participació són els ingredients que donen a la Corredissa una personalitat pròpia.
Una idea que va néixer d’una anècdota
La història de la Corredissa es remunta al 1997. Durant una trobada de gegants a Mollet, la Griselda i el Tallaferro es van trobar amb un carrer ple de garlandes que, per la seva alçada, els impedien passar drets. Els portadors els van haver de fer passar estirats i, en aquell moment, van començar a córrer amb els gegants.
Aquella situació inesperada va acabar inspirant una nova proposta per a la Festa Major de Castellterçol. La primera Corredissa va despertar alguns dubtes i crítiques, especialment pel risc de malmetre els gegants, però la Colla va decidir continuar. La resposta del públic va anar creixent any rere any fins que aquella idea aparentment esbojarrada es va convertir en una tradició consolidada.
De fet, les primeres edicions de la Corredissa tenien lloc abans del correfoc dels Diables de Castellterçol. Els dos actes compartien aquella nit de Festa Major i formaven una mena de gran inici de la festa nocturna: primer els gegants corrent pels carrers i, després, el foc dels Diables.
Amb el pas dels anys, però, tant la Corredissa com el correfoc van créixer fins a adquirir prou entitat pròpia per acabar programant-se en dies diferents. La coincidència històrica pren enguany un significat especial, després que l’any passat els Diables de Castellterçol celebressin també els seus 30 anys.
La Corredissa també ha anat evolucionant físicament. La Griselda i el Tallaferro originals es van estrenar l’any 1954 i són considerats dels gegants més antics de Catalunya. L’any 2004 se’n van construir rèpliques, que són les que actualment protagonitzen la Corredissa.
Aquesta diferència permet preservar els gegants originals i, alhora, mantenir una activitat especialment exigent per a les figures i els seus portadors. Així, mentre els gegants formen part del tradicional Ball de Gegants de la tarda, les rèpliques són les encarregades de sortir a córrer pels carrers dimarts a la nit.
El 2016, amb motiu dels 20 anys, la mateixa Colla de Geganters i Grallers definia la Corredissa com «una festa que és viva i que canvia». Deu anys després, aquesta afirmació continua descrivint perfectament l’esperit de l’acte.
Trenta anys després, una nova Corredissa
Trenta anys després de la primera edició, la Corredissa manté intacte el seu esperit: fer sortir els gegants del seu paper més habitual i convertir els carrers de Castellterçol en un espai de festa, participació i sorpresa.
El dimarts 25 d’agost, la Griselda i el Tallaferro tornaran a sortir de nit per celebrar aquesta 30a edició. Una nit especial en què la Colla de Geganters i Grallers ha preparat novetats que, de moment, només es podran descobrir durant la mateixa Corredissa.
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