Moià acomiada Enric Casacuberta entre aplaudiments i orgull: comença el repte solidari Ruta 66 per l'ELA
El corredor moianès ha iniciat avui l'aventura que el farà córrer prop de 4.000 quilòmetres en 150 dies per recaptar fons contra l’ELA i portar el nom de Moià fins a Los Angeles
La primera etapa ha sortit del municipi moianès i acabarà demà a Barcelona, on serà rebut per diverses autoritats abans de volar cap als Estats Units
Enric Casacuberta ha fet aquest matí a Moià el primer quilòmetre del que serà una aventura de 4.000 quilòmetres. El moianès ha començat el repte Ruta 66 per l’ELA des del seu poble natal, envoltat de familiars, amics i prop d’un centenar de veïns que s’han aplegat a la plaça de Sant Sebastià per donar-li l’últim impuls abans d’emprendre el camí cap als Estats Units.
Casacuberta ha sortit a les deu del matí des de l’Ajuntament, on l’han acomiadat l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells. La nombrosa presència de públic ha fet petit l’edifici consistorial i ha convertit el comiat en un acte carregat d’emoció i simbolisme. Abans de deixar el municipi, el corredor ha fet dues aturades molt especials: primer, a casa de Trinidad Jiménez, veïna de Moià afectada per l’ELA que va morir el passat 2 de juliol, i després, a la residència La Torre, on viu el seu pare, per acomiadar-se’n abans d’iniciar el llarg camí.
Moià, el quilòmetre zero
Durant la presentació del repte solidari, Casacuberta ja havia avançat que Moià seria el quilòmetre zero d’una aventura que el portarà a recórrer íntegrament la Ruta 66 amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra l’ELA. En total, haurà de completar 3.940 quilòmetres a través de vuit estats —Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nou Mèxic, Arizona i Califòrnia—, l’equivalent a 93 maratons, en aproximadament 150 dies.
Una iniciativa sense precedents que ha calat fort a la capital del Moianès, com ha quedat palès en l’energia i l’emotivitat del comiat. A la casa consistorial, el corredor ha agraït la presència de totes les persones que l’han acompanyat i ha lliurat a l’alcalde de Moià una placa que situa el municipi com el quilòmetre zero del repte. En el seu parlament, ha volgut destacar especialment el "suport incondicional des del primer moment" que ha rebut per part de l’Ajuntament.
Per la seva banda, Guiteras ha assegurat que "com a poble ens sentim molt orgullosos de tu", tant per la seva tasca com a treballador de la brigada municipal com pel repte solidari que avui emprèn. El batlle també s’ha mostrat convençut que "segur que l’acabaràs" i ha posat en valor tot el que hi ha darrere d’aquesta aventura: "No només es tracta de començar i d’acabar, sinó de tot el que representa aquest llarg camí. Els anys que porteu preparant-vos l’equip, i també el moment de trepitjar la Ruta 66, passar per totes les ciutats i portar el nom de Moià, tot lligat a una causa tan justa com és recaptar fons per combatre aquesta malaltia tan cruel que és l’ELA".
També hi ha hagut un moment per reivindicar el caràcter comarcal del repte. La presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells, ha lliurat al corredor una bandera amb els escuts de tots els municipis del Moianès perquè "la comarca t’acompanyi" durant els mesos que durarà l’aventura. Casacuberta l’ha rebut assegurant que la portarà amb orgull.
Un comiat amb molta emoció
Després de rebre els aplaudiments del prop d’un centenar de persones que l’han acomiadat des de l’Ajuntament —moltes de les quals vestien les samarretes solidàries de la iniciativa—, el moianès ha fet la primera parada en un lloc especialment significatiu: la casa de Trinidad Jiménez, veïna de Moià afectada per l’ELA que va morir el passat 2 de juliol, als 64 anys. Allà l’esperava la família de la Trini, que, visiblement emocionada, li ha lliurat un braçalet amb la inscripció "La Trini correrà amb tu". Un gest carregat de simbolisme que l’acompanyarà durant el repte i que mantindrà viva la memòria d’una veïna que també ha esdevingut part d’aquesta aventura.
La darrera aturada abans de posar rumb a Barcelona ha estat a la residència La Torre, on Casacuberta s’ha acomiadat del seu pare. Després de les abraçades, els aplaudiments i els missatges de suport rebuts a Moià, el corredor ha posat rumb a Barcelona, on està previst que arribi demà al matí després de fer nit a Montcada i Reixac. A la ciutat comtal serà rebut al Consolat dels Estats Units per la seva màxima representant, Lia Miller; a la Diputació de Barcelona, per Dionís Guiteras, que n’és vicepresident segon; i a la Generalitat, pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
Durant el recorregut per la capital catalana, el moianès anirà acompanyat d’un grup d’uns cinquanta ciclistes i corredors, que completaran amb ell els darrers quilòmetres per territori català abans de viatjar als Estats Units. El primer quilòmetre ja és història. Ara comença el llarg camí fins a la Ruta 66.
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