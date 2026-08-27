El govern de Moià aprova la modificació urbanística per ampliar el polígon del Prat de Moià
AraMoià, amb majoria absoluta, va tirar endavant la proposta enmig d’un ple tens
La CUP i Junts van votar en contra, mentre que el PSC es va abstenir
El govern d’AraMoià, que té majoria absoluta, va aprovar ahir, durant el ple municipal, la nova modificació puntual urbanística que permetrà desencallar l’ampliació de l’àrea industrial del Prat de Moià. L’operació comporta un triple efecte: la regularització del polígon, l’ampliació de les activitats de l’escorxador i la cessió anticipada dels terrenys per a la construcció de la futura planta de biogàs, d’iniciativa i propietat municipal. Tot i tirar endavant, la proposta va comptar amb els vots en contra de la CUP i Junts, i amb l’abstenció del PSC.
Com ja va passar en la sessió ordinària del gener, en què la CUP, el PSC i Junts van presentar una moció conjunta en què sol·licitaven diverses mesures arran de la consulta popular no referendària celebrada l’11 de gener —que va registrar una participació del 30,12% i en què el 90,01% dels vots van ser contraris als projectes—, el ple va estar marcat per la tensió entre els grups de l’oposició i l’equip de govern.
Malgrat l’oposició dels grups municipals, i gràcies a la majoria absoluta de què disposa el govern, el punt va tirar endavant. El mateix va passar amb el següent punt de l’ordre del dia, que preveia l’aprovació de la cessió dels terrenys per a la futura planta de biogàs. Un moviment que vincula directament la iniciativa municipal amb l’escorxador de Moià, propietari dels terrenys.
Abans de portar la modificació a aprovació, però, l’alcalde, Dionís Guiteras, va assegurar que el govern estava «satisfet» amb el document que es presentava i que hi havia incorporat propostes de Junts i del PSC. «Ha sigut complex de fer perquè teníem la pressió de fer-ho encara millor del que ja l’havíem fet en el primer document», va afegir.
El batlle també va aprofitar la seva intervenció per desmentir alguns dels arguments contraris al projecte que han sorgit durant els darrers mesos i va defensar que l’actuació representarà un benefici directe per al municipi, especialment perquè permetrà abordar els problemes urbanístics que arrossega des de fa anys. «El punt clau és la resolució d’una situació administrativa i urbanística molt greu de les empreses que hi ha al polígon més important de la comarca», va afirmar.
Guiteras va remarcar, a més, que el Moianès és l’única comarca que decreix econòmicament a Catalunya i que cal desencallar aquesta situació. Segons l’alcalde, el document implica «desmentir, proposar i solucionar». Pel que fa a la planta de biogàs, va subratllar que és «una qüestió imprescindible i necessària» per avançar en la transició ecològica, fer front al canvi climàtic i impulsar les energies renovables.
Una oposició contundent
Tant la CUP com Junts van votar en contra de la modificació. Lakshmi Roset, regidora de la formació de l’esquerra independentista, va recordar que la proposta no respectava el resultat de la consulta popular, en què hi va haver una «majoria aclaparadora» pel no.
La cupaire també va destacar que l’ampliació de l’escorxador implica multiplicar per set el negoci, «un dels més contaminants del món i en què vulneren més drets dels treballadors». Amb tot, va defensar que la CUP no només s’oposa al projecte per una qüestió de «moral», sinó que «tenim un projecte alternatiu de treballar amb la pagesia extensiva, de crear realment estructures que ens atorguin una sobirania alimentària que no passi per l’emergència climàtica que genera negocis com els escorxadors intensius».
En el cas de Junts, Maria Tarter es va mostrar molt crítica amb el projecte. «Diem sí a la regularització del polígon del Prat, diem sí al creixement sostenible de les empreses instal·lades avui dia, i diem no a una planta de biogàs desproporcionada». Així doncs, el grup va criticar especialment la vinculació d’aquestes tres qüestions en una única proposta.
Junts va afegir que la regularització urbanística del polígon es podria haver fet sense haver de crear un nou sector de més de deu hectàrees ni ampliar l’activitat de l’escorxador. També va qüestionar diversos aspectes de la proposta, com el trasllat de la deixalleria.
Tarter també va alertar de l’impacte ambiental de l’ampliació, especialment per l’afectació d’arbres i espais protegits, i va criticar que el projecte entri a definir aspectes del model de gestió d’empreses privades que, segons el seu parer, no corresponen a l’Ajuntament.
Pel que fa al PSC, que es va abstenir, la regidora Susana Tapia va valorar positivament les millores introduïdes en el projecte i va defensar la implantació del biogàs pels seus possibles beneficis en la gestió de residus, la generació d’energia, la lluita contra el canvi climàtic i l’eficiència energètica. Tanmateix, el grup va criticar la manera com s’ha gestionat el projecte, especialment la manca d’un debat públic i profund, d’escolta a la ciutadania i d’anàlisi d’alternatives.
Una manifestació paral·lela
Moià Viu va convocar ahir una manifestació pels carrers de Moià i una posterior concentració davant de l’Ajuntament mentre durava el ple. Com també va passar al gener, el desenvolupament de la sessió ordinària va anar acompanyat de la resposta constant dels manifestants, que la seguien en directe des de la plaça.
Quan l’alcalde intervenia, se sentien crits i xiulets en contra, mentre que durant les intervencions de Roset es percebia el suport dels concentrats.
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