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Una mirada crítica sobre la vergonya: darrers dies per visitar l’exposició ‘Escarnir’ al Museu de Moià

Visitants a l'exposició

Visitants a l'exposició / Museu de Moià

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Regió7

Moià

L’exposició de Maria Rosa Aránega que du per nom Escarnir encara la seva recta final al Museu de Moià. La mostra, que s’emmarca dins el festival Ex Abrupto, ofereix una mirada crítica i punyent sobre el concepte de la vergonya. Es pot visitar fins al diumenge 30 d’agost.

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Una mirada crítica sobre la vergonya: darrers dies per visitar l’exposició ‘Escarnir’ al Museu de Moià

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