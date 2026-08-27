Una mirada crítica sobre la vergonya: darrers dies per visitar l’exposició ‘Escarnir’ al Museu de Moià
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Moià
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap