Nou vessament de residus carnis a Moià, el tercer episodi denunciat en els darrers mesos
L'abocament s’ha escampat pel municipi i ha obligat els Bombers i la Policia Local a intervenir-hi
Veïns i ecologistes denuncien les fortes olors i el risc sanitari que comporta la situació
Els veïns de Moià s’han trobat aquest dijous amb un nou abocament de residus carnis escampats per una de les carreteres que travessen el poble. Regió7 ha pogut parlar amb diversos testimonis afectats directament pel vessament, que han expressat el seu malestar per la situació. No es tracta d’un fet aïllat, sinó que en els darrers mesos s’han produït tres episodis similars a la comarca. El darrer va tenir lloc a principis d’agost a la N-141c, a l’altura de Calders. En aquesta ocasió, però, ha calgut la intervenció dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Local i, posteriorment, d’un camió cisterna per retirar els residus i netejar la via.
Tant ecologistes com veïns de la zona han denunciat a aquest diari la situació, i han destacat les fortes olors que provoquen aquests vessaments i el possible risc sanitari que comporten. En els episodis anteriors, l’entitat ecologista El Fanal ha responsabilitzat l’escorxador de Moià dels abocaments i ha presentat queixes formals davant l’Administració.
Segons els Bombers, l’avís s’ha rebut a les 12:37 hores arran d’un camió que, a priori, havia perdut purins. En arribar al lloc dels fets, però, els efectius han comprovat que des de la rotonda d’entrada al poble que connecta amb el polígon del Prat —on hi ha l’escorxador— i al llarg de la carretera de Vic i la de Manresa, que enllaça amb la N-141c en direcció a Calders, hi havia un vessament de restes biològiques d’animals.
Una dotació dels Bombers s’ha activat per netejar la calçada. Les tasques s’han allargat durant aproximadament una hora i quart. Quan han arribat, la Policia Local també estava treballant a la zona. Més tard, un camió cisterna ha intervingut per acabar de netejar la via.
Malestar per la reincidència
La gravetat dels fets i la reincidència dels darrers mesos han agreujat el malestar dels veïns de Moià, especialment entre aquells que treballen o viuen a prop dels punts on habitualment es produeixen els abocaments. Alguns, fins i tot, han denunciat la situació a través de les xarxes socials.
En resposta, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha assegurat que es tracta d’un "fet inadmissible" i ha afirmat que, davant d’accidents d’aquest tipus, l’Ajuntament de Moià "denuncia l’empresa de transport responsable d’aquests vessaments".
Tot plegat ha passat just un dia després que el ple municipal aprovés la modificació urbanística necessària per ampliar el polígon del Prat de Moià, una actuació que permetrà, entre altres qüestions, que l’escorxador pugui augmentar la seva activitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 27 d'agost de 2026