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Castellcir acull un Torneig de Tenis Taula marcat pel bon ambient durant la Festa Major

Alguns dels participants del Torneig de Tennis

Alguns dels participants del Torneig de Tennis / Aj. de Castellcir

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Regió7

Castellcir

Castellcir va acollir un participat Torneig de Tenis Taula coincidint amb la seva Festa Major, aquest agost. La competició es va disputar en dues categories, una de social i una altra d’infantil per a no federats. Durant el matí del diumenge 16 d’agost es va respirar un bon ambient que va convidar els participants a competir tot gaudint d’aquest esport.

De la categoria social van pujar al pòdium Jordi Renom, Jordi Canals i Oriol Capellades. De la infantil, ho van fer Unai Moreno, Dani Sadovvy i Marc Teixidor.

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