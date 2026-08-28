L'Ajuntament Moià es pronuncia després d'un nou vessament de residus carnis: "No pot succeir i volem que s’investigui"
El consistori obre un expedient sancionador i reclama responsabilitats a l’escorxador i a l’empresa subcontractada després de l'abocament
Lourdes Casademont (ACN)
L’Ajuntament de Moià s’ha pronunciat després del vessament de residus carnis que es va produir ahir al municipi. És el tercer episodi d’aquest tipus denunciat en els darrers mesos, després que l’entitat ecologista El Fanal ja hagués posat en coneixement de les autoritats altres casos similars. Aquesta vegada, però, ha estat el consistori qui ha emprès accions legals.
"El que va passar ahir a Moià no és acceptable", comença el comunicat de l’Ajuntament, en referència a l’abocament de restes biològiques animals procedents d’un camió de l’escorxador. «Un vessament ha provocat una situació molt desagradable al municipi, amb fortes olors i afectacions a la via pública», explica l’escrit. Ahir, aquest diari ja va informar del malestar dels veïns per l’incident. "Davant d’aquests fets, l’Ajuntament ha actuat i ha interposat la corresponent denúncia perquè s’investiguin els fets i se’n determinin les responsabilitats", assegura el consistori.
En declaracions a Regió7, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha explicat que l’Ajuntament ha pres mesures tenint en compte la reincidència i la gravetat dels fets. "És una qüestió que no pot succeir i, com que vam haver d’activar Bombers, la brigada i la Policia Local, volem que s’investigui», ha afirmat. El batlle també ha assenyalat que els consta que el Departament de Territori té oberta una investigació i que el consistori reclamarà el cost de les actuacions derivades de l’abocament.
Guiteras ha precisat que, tot i que el transportista és una empresa subcontractada per l’escorxador, l’Ajuntament reclama responsabilitats a totes dues. "Exigim que tant una com l’altra es posin les piles", ha afirmat. En aquest sentit, ha detallat que el consistori ha obert un expedient sancionador i s’ha adherit a les diligències iniciades arran de la denúncia presentada pel mateix escorxador davant del Departament de Territori.
El Fanal ha interposat fins a tres denúncies per episodis similars davant del Departament d’Agricultura, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La darrera es va presentar el 6 de juliol, amb fotografies incloses. L’única resposta obtinguda del Departament apuntava que el material podria correspondre a subproductes animals no destinats al consum humà. L’administració també admetia que el transport s’hauria fet en unes condicions que no s’ajustarien a la normativa vigent, amb un camió «que incompliria els requisits mínims obligatoris» pel que fa al compartiment estanc o a la prova de fugues.
Tanmateix, assenyalava que no disposava de prou informació per identificar l’origen del material, el vehicle o l’empresa transportista, ni tampoc la procedència del transport i la data dels fets, "la qual cosa impedeix realitzar actuacions més determinants". En l’incident d’ahir, els Bombers i la Policia Local van haver d’intervenir per netejar la via afectada. Pilar Clapers, portaveu d’El Fanal i de Moianès pel Decreixement, va subratllar el "molt malestar" existent entre els veïns, que reclamen que el cost de la neteja recaigui sobre l’empresa responsable.
L’escorxador diu que no n’és responsable
L’escorxador d’on procedia el material, Masia Tero, va explicar a l’ACN que el servei està contractat a una altra empresa, a la qual venen aquests subproductes, i que ja han denunciat l’incident. Fonts de l’escorxador admeten que "no es van fer les coses bé" i asseguren que van contractar un camió cisterna per col·laborar en les tasques de neteja.
L’empresa també ha confirmat que disposa de protocols per evitar incidents d’aquest tipus i qualifica el que ha passat d’"inadmissible". Alhora, sosté que es tracta de residus "que molesten molt, però que no són perillosos per a la salut", i reitera que ja ha posat els fets en coneixement de les autoritats competents. Els veïns, però, asseguren que no es tracta d’un episodi aïllat.
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