La regidora de la CUP de Moià denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes en un vídeo publicat a xarxes
Lakshmi Roset lamenta una situació que pateixen "moltes dones" i demana "acabar amb aquesta xacra"
ACN
La regidora de la CUP Moià - Capgirem, Lakshmi Roset, ha denunciat haver rebut múltiples comentaris masclistes a les xarxes socials en un vídeo on sortia ella parlant sobre l’escorxador del municipi. Roset ha lamentat que es tracti d’una situació que no només l’afecta a ella, sinó que també pateixen “moltes dones” que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament. “Hem d’acabar amb aquesta xacra per poder ser lliures de veritat”, ha subratllat, “el que més em feia patir és que es normalitzés aquesta barbaritat de comentaris”.
El partit també s’ha pronunciat al respecte condemnant “rotundament” els “atacs i la violència masclista” exercida contra la seva regidora, com també la “violència racista” que es desprèn dels comentaris de la publicació. “Cap complicitat davant aquestes situacions”, ha conclòs, insistint en la necessitat d’un país feminista i antiracista.
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