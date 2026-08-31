Confirmada la condemna a 20 anys de presó per a un avi que va agredir sexualment 4 de les seves netes a Moià
L'home va cometre les agressions sexuals entre els anys 2006 i 2017 durant les estones que es trobava a soles amb les menors
La Secció d'Apel·lació de la sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna a un màxim de 20 anys de presó per a un home que va agredir sexualment 4 de les seves netes quan aquestes eren menors d'edat. A la denúncia inicial hi figurava també la denúncia d'una cinquena nena, que finament no va poder ser provada. La sentència confirmada imposa penes que sumen 35 anys i 9 mesos de presó, però també marca un temps màxim de compliment efectiu d'internament de 20 anys.
El tribunal desestima els sis arguments que la defensa de l'home va presentar contra la sentència per la qual se'l condemnava com a autor de quatre delictes continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys. D'aquesta manera es confirma la sentència dictada el 28 de maig de l'any passat per la secció 10a de l'Audiència de Barcelona. Ara només li queda la possibilitat d'un recurs de cassació davant la Sala Segona del Tribunal Suprem.
La sentència ara reafirmada considerava provat que l'home, nascut el 1947, va cometre les agressions sexuals entre els anys 2006 i 2017 durant les estones que es trobava a soles amb les menors. Tal com ja va explicar Regió7, les agressions van començar l'estiu de 2006 amb una nena que aleshores tenia 9 anys. A partir d'aquest primer abús, l'acusat va repetir el mateix procediment en reiterades ocasions durant un període de 14 anys, aprofitant-se de la vulnerabilitat de les menors. L'altre episodi descrit als fets provats de la sentència per la Fiscalia va ser l'any 2011, quan va forçar una altra neta de 9 anys en una habitació annexa de la casa, que anteriorment havia funcionat com una botiga. Les agressions a les altres dues de les seves netes, que en aquell moment tenien 11 i 13 anys, es van fer entre els estius de 2016 i de 2017.
A l'avi se l'acusava d'una altra agressió l'abril de 2021, amb el sumari judicial ja en marxa, cap a la seva neta de 9 anys en aquell moment, en diversos emplaçaments com al sofà del menjador o la piscina, però aquests fets no van quedar provats.
La sentència condemna l'home a indemnitzar les noies amb 50 mil euros, dues amb 10 mil i dues amb 15 euros cadascuna, i li prohibeix aproximar-se a elles durant un període superior en sis anys a la condemna, i de cinc anys de llibertat vigilada.
Les quatre penes sumen 35 anys i 9 mesos de presó, però el límit de compliment no és aquesta suma. D'acord amb les regles d'acumulació de penes, el tribunal calcula inicialment el triple de la pena més alta —11 anys i 3 mesos—, que dona 33 anys i 9 mesos. Tanmateix, la sentència estableix que les penes que excedeixin els 20 anys queden extingides, de manera que el temps màxim de compliment efectiu de presó queda fixat en 20 anys.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026