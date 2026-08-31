Ecologistes asseguren que el trasllat de residus carnis de l'escorxador de Moià continua fent-se en males condicions
El Fanal denuncia que, després de diversos vessaments, Masia Tero continua transportant les restes en vehicles no hermètics i reclama solucions
El grup ecologista El Fanal denuncia de nou la situació que es viu al Moianès pel que fa al trasllat de residus carnis de l’escorxador Masia Tero. La setmana passada es va produir un vessament de restes biològiques animals, el tercer dels darrers mesos, que va generar una situació molt desagradable a Moià a causa de les fortes olors que desprenia i que va requerir l’actuació dels Bombers. Segons l’entitat, l’endemà el camió tornava a transportar les restes al descobert.
Des d’El Fanal han denunciat la "impunitat total" de l’escorxador. Segons assenyalen, el darrer episodi d’abocament, pel qual es van queixar diversos veïns i el mateix Ajuntament, no ha servit per introduir canvis en el protocol de trasllat dels residus carnis. L’endemà dels fets es va produir un nou transport amb un vehicle que no era hermètic. En aquella ocasió, les restes quedaven cobertes amb una lona.
Avui, però, la situació s’ha tornat a repetir, aquesta vegada amb els residus completament al descobert, sense cap lona que els cobrís. Des de l’entitat asseguren que aquests són alguns dels casos que han pogut documentar durant els darrers dies i apunten que probablement se n’han produït més. Per això, reclamen una vegada més que s’apliquin penalitzacions i que el trasllat dels residus es faci en millors condicions, amb vehicles hermètics que evitin nous vessaments i les molèsties que se’n deriven.
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