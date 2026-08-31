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El geòleg manresà Josep M. Mata-Perelló fa una generosa donació bibliogràfica al Museu de Moià

Al mig, Josep M. Mata-Perelló, durant l'entrega del material bibliogràfic

Al mig, Josep M. Mata-Perelló, durant l'entrega del material bibliogràfic / Museu de Moià

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Regió7

Moià

El doctor en Geologia manresà i president del Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central, Josep M. Mata-Perelló, va fer la setmana passada una generosa donació bibliogràfica al Museu de Moià. Entre els documents entregats, destaquen les revistes i llibres especialitzats en geologia.

A partir d’ara aquests materials es podran consultar al museu i estaran a disposició de tothom qui vulgui aprofundir en aquest àmbit de la ciència. Des del museu moianès han aprofitat per agrair a Mata-Perelló aquesta aportació «tan valuosa», segons han manifestat.

El material rebut pel Museu de Moià

El material rebut pel Museu de Moià / Museu de Moià

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