El geòleg manresà Josep M. Mata-Perelló fa una generosa donació bibliogràfica al Museu de Moià
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Regió7
Moià
El doctor en Geologia manresà i president del Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central, Josep M. Mata-Perelló, va fer la setmana passada una generosa donació bibliogràfica al Museu de Moià. Entre els documents entregats, destaquen les revistes i llibres especialitzats en geologia.
A partir d’ara aquests materials es podran consultar al museu i estaran a disposició de tothom qui vulgui aprofundir en aquest àmbit de la ciència. Des del museu moianès han aprofitat per agrair a Mata-Perelló aquesta aportació «tan valuosa», segons han manifestat.
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