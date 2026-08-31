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L'alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer, optarà a la reelecció

L'equip que governa actualment es tornarà a presentar perquè «hi ha opcions de fer un poble on els nostres fills es vulguin quedar»

L'alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer

L'alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer / Arxiu/Oscar Bayona

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Lluc Grandia

Monistrol de Calders

L'actual alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer (Junts) es tornarà a presentar a les eleccions municipals que se celebraran al maig de l'any que ve. Tal com ha anunciat a Regió7, l'equip de govern que actualment lidera el consistori amb majoria absoluta tornarà a optar a la reelecció.

Argelaguer explica que «veiem que hi ha opcions de deixar un poble molt diferent del que vam trobar». Malgrat que «hi dediquem moltes hores», l'actual alcalde considera que «volem un poble on els nostres fills els vingui de gust quedar-se a viure i desenvolupar la seva vida. I que la nova gent, que torni o que vingui, puguin viure amb una millor qualitat de vida». «La veritat és que jo estic content de la feina que s'ha fet. I volem fer-ne més i millor», assegura.

La voluntat de l'equip de govern és consolidar els projectes que s'han ideat i desenvolupat al llarg d'aquesta legislatura. «Hem acabat projectes del govern anterior i també hem fet els nostres. No estic d'acord amb això d'arribar i llençar tot el que ha fet l'anterior», assegura Argelaguer. Després d'uns primers anys de legislatura on la prioritat va haver de ser sanejar els comptes de la corporació municipal, en els darrers han pogut impulsar diversos projectes, com la posada de la gespa del camp de futbol i la renovació de l'edifici de l'Ajuntament, i n'han ideat altres que estan pendents d'execució.

També lamenta que moltes iniciatives estan encallades per problemes burocràtics. «L'administració pública és molt, molt lenta. A vegades em diuen que hi ha coses que no hem fet. Jo treballo al món privat i a l'administració, per molt que ho vulguis, no hi ha el mateix ritme», denuncia.

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Alcalde en dos mandats

Arturo Argelaguer, psicòleg de professió, va arribar a l'Ajuntament de Monistrol de Calders el 2015, com a regidor d'ERC. Aquella legislatura va ser regidor a l'oposició, després a govern gràcies a una moció de censura a la CUP i, finalment, alcalde durant els deu darrers mesos. El 2019 es va presentar per Junts, va perdre l'alcaldia, en mans dels cupaires, i va ser el cap de l'oposició. El 2023, va tornar a l'alcaldia, amb majoria absoluta.

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