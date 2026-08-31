Moià encara l’obra gran que ha de convertir les Faixes en un pol artístic i cultural
L’Ajuntament preveu començar aquesta tardor la segona fase dels treballs i enllaçar-los amb els de la tercera per tenir a punt el nou equipament a final del 2027
Moià ja té encarrilat el procés que ha de transformar una de les antigues naus fabrils de les Faixes en un nou eix cultural del poble, en aquest cas destinat a les arts escèniques. L’Ajuntament acaba d’aprovar el projecte executiu de la segona fase de les obres de rehabilitació de la nau, que suposen el gruix dels treballs després dels enderrocs inicials, amb la idea d’enllaçar-los amb els de la tercera i tenir del tot acabat el futur equipament a final del 2027.
L’execució d’aquesta segona fase s’espera que es pugui afrontar aviat, «cap a final d’octubre o començament de novembre», segons que ha apuntat el regidor de Cultura, Sebastià Ferrer, tenint en compte que ja està adjudicada perquè es va fer en un mateix concurs, amb un paquet conjunt que incloïa la redacció i l’execució del projecte, i que va guanyar l’empresa Constructora d’Aro. Passat el termini d’exposició pública, només caldrà procedir a l’aprovació definitiva del projecte, amb el pla de seguretat i els informes tècnics corresponents, i ja es podran iniciar els treballs. Mentrestant, s’anirà redactant la tercera fase del projecte, de menys complexitat que el de la segona fase, per poder donar el màxim de continuïtat entre l’una i l’altra.
En una primera fase, a començament d’any, es va enderrocar la part de la nau, en concret, la façana posterior, l’annex de la sala de calderes i alguns forjats. El que ara s’afrontarà és la part principal de l’obra, que donarà forma al nou equipament amb tota l’estructura que tindrà l’edifici i la distribució dels espais interiors. Això implica l’adequació de tota la planta baixa, amb la part destinada al futur teatre, que tindrà un ampli pati de butaques amb una capacitat per a 456 persones i una caixa escènica de fins a 13 metres d’alçada; sis aules destinades a l’escola de música (3 de mitjanes per a grups petits, una de gran, i dues d’individuals, de manera que també puguin funcionar com a estudi de gravació); i dues aules més per a l’escola de dansa, a banda dels vestuaris, els serveis, i sales de magatzem. La part destinada a la música i la dansa estarà acabada abans de l’estiu i més tard s’enllestirà el futur teatre.
Part de l’edifici també compta amb una planta superior, on no es farà res, i es deixarà com un espai que pugui acollir exposicions, o al servei de l’Ajuntament, amb possibilitats de traslladar-hi l’àrea de Cultura, entre altres opcions, tot i que no hi ha res definit.
En aquesta fase també es deixarà a punt la millora tècnica i acústica de l’edifici, així com l’aïllament, la climatització i els tancaments, i per a la tercera quedaran pendents detalls dels sostres, paviments i la resta d’acabats.
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