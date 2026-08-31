La regidora de la CUP de Moià després de rebre una allau de comentaris masclistes: "Això ni em tirarà enrere ni em tombarà"
Lakshmi Roset alerta que l’assetjament masclista a les xarxes pot convertir-se en un fre per a les dones que volen implicar-se en política
La regidora de la CUP Moià-Capgirem, Lakshmi Roset, ha rebut múltiples comentaris masclistes a les xarxes socials arran d’un vídeo publicat el 27 d’agost en què parlava sobre l’escorxador del municipi. A X, el clip acumula prop de tres milions de reproduccions i més de 700 comentaris. La seva viralització ha fet aflorar una allau de missatges sexistes que, segons Roset, evidencien fins a quin punt les dones continuen exposades a aquest tipus d’assetjament en l’àmbit polític.
El vídeo es va publicar al voltant de les deu de la nit i, l’endemà al matí, ja havia assolit un elevat nombre de visualitzacions i comentaris. "Al principi et quedes en xoc. Veure tantes persones parlant del teu cos, afecta", assegura. Tot i l’impacte inicial, la regidora afirma que els anys de militància en diverses organitzacions de l’esquerra independentista i en col·lectius feministes l’han ajudat a afrontar situacions com aquesta. "A mi això ni em tirarà enrere ni em tombarà", afirma contundent.
El que més preocupa Roset, però, és que aquest comportament acabi normalitzant-se: "El que més em preocupa és que es normalitzin aquesta barbaritat de comentaris", assenyala. Al seu parer, aquesta hostilitat pot actuar com un fre per a les dones que es plantegen significar-se en política. També lamenta que les xarxes siguin un espai tan agressiu, malgrat que "s’hi tenen debats polítics" i, per tant, considera necessari que les dones hi tinguin presència.
La regidora posa el focus en el perfil d’alguns dels usuaris que han participat en l’allau de comentaris. "Moltes de les persones que assenyalen els immigrants dient que són incompatibles amb la nostra cultura són els mateixos que no han tardat ni un segon a posar comentaris masclistes i sexistes a la publicació", afirma. Segons Roset, aquests usuaris "han quedat retratats", especialment perquè bona part de les crítiques no feien referència al contingut polític del vídeo, sinó al seu cos. "Han anat més enllà de menysprear-me per ser dona, advocada i portar anys en política. Amb això es veu que el feminisme és necessari", subratlla.
Roset considera, a més, que no es tracta d’un fenomen puntual. Segons explica, situacions d’aquest tipus són habituals a les xarxes, però en aquest cas han tingut més repercussió arran de l’abast que ha assolit la publicació. Per fer-hi front, defensa la creació de xarxes de suport, però també una major regulació de les plataformes perquè siguin espais més segurs i comptin amb "una normativa més ètica".
Una onada de suport
Malgrat els missatges rebuts, Roset assegura que també ha percebut una resposta contundent de suport. "S’ha notat l’onada feminista", afirma. La regidora reconeix que "em van sorprendre les barbaritats que vaig llegir i un masclisme tan heavy", però destaca que moltes persones van rebutjar els comentaris sense entrar en discussions. "Hi ha gent que ho tenia molt clar i que no va entrar a debatre. Van dir: 'Això és masclisme i ja està'", explica.
El ple de l’Ajuntament de Moià també va expressar el seu suport a la regidora. Tot i el clima tens dels darrers mesos arran del projecte d’ampliació del polígon del Prat, els membres del consistori es van unir per fer costat a Roset, que assegura haver sentit l’escalf de la resta de regidors.
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