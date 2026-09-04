La dibuixant Pilarín Bayés obre dimarts la Festa Major de l’Estany
El programa d'enguany preveu sis dies seguits d'activitats
El pregó de la dibuixant i ninotaire Pilarín Bayés donarà dimarts el tret de sortida a la Festa Major de l’Estany, que s’allargarà fins diumenge. Serà en sortint de missa, a la 1 del migdia, a la plaça del Monestir.
El programa preveu activitats de forma continuada tots els dies de la setmana, amb la música com a gran protagonista. Dimarts mateix, a la tarda, hi haurà havaneres amb Autotavela, al cine, però també destaquen el concert de Festa Major amb Cafè Trio i ball posterior, divendres a la tarda; la nit jove amb bingo musical i karaoke, dissabte; i una sessió de playback, diumenge a la tarda.
També hi haurà música i berenar amb l’activitat Viu l’Estiu a l’Ecomuseu, dimecres, una nit de foc amb els Diables de Castellterçol, dijous; o una matinal de jocs, dissabte, entre altres.
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