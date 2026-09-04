Els carrers del Moianès suspenen en igualtat: només un 3,6% tenen nom de dona
Un estudi del Consell Comarcal evidencia el desequilibri de gènere en el nomenclàtor i la concentració dels noms femenins en els àmbits de la religió i la cultura
Els carrers del Moianès registren un percentatge molt baix de noms de dona, una realitat que també es produeix a la resta del territori català. La comarca compta amb 634 carrers, places i camins i, d’aquests, només 23 porten un nom femení, un 3,6% del total. Més de la meitat d’aquests noms estan relacionats amb l’àmbit de la religió catòlica, seguit del de la cultura. Aquestes són algunes de les dades que recull un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Moianès entre els mesos de març i maig de l’any passat, amb l’objectiu de posar de manifest les desigualtats de gènere en el nomenclàtor de la comarca.
La investigació classifica els noms del nomenclàtor de cada municipi del Moianès en cinc categories: dona, que inclou persones, imatges o icones que representen una idea de dona; home; cognom, quan el nom pot fer referència a una persona, una família o un matrimoni; altres, que agrupa els noms que no corresponen a persones, com ara elements del medi natural o topònims, i, finalment, sense nom. La recerca sobre els carrers amb noms de persones també ha permès identificar-ne la vinculació amb diferents àmbits, com ara l’arquitectura, la cultura, l’economia, l’educació, l’emprenedoria, l’enginyeria, l’esport, la navegació, els oficis i les professions, la política i l’activisme, la religió catòlica i la salut.
A partir d’aquesta classificació, l’estudi constata que, dels 634 carrers, places i camins de la comarca, només 23 (3,6%) porten nom de dona. En canvi, 151 vies (23,8%) tenen nom d’home, mentre que els cognoms representen només l’1,3% del total, amb vuit vies. La categoria Altres és, amb diferència, la més nombrosa: agrupa 449 carrers, que representen el 70,8% del nomenclàtor. Finalment, només tres vies (0,5%) no tenen nom.
Si es posa el focus únicament en les vies vinculades a persones —homes, dones i cognoms—, el desequilibri encara és més evident. Els noms masculins representen el 83% d’aquest conjunt, mentre que els femenins suposen només el 12,6%. El 4,4% restant correspon als cognoms.
Religió i cultura
Continuant amb l’anàlisi del nomenclàtor per àmbits, l’estudi conclou que el 52,2% dels carrers amb noms de dona estan vinculats a la religió catòlica. D’aquest total, la meitat —sis dones— corresponen a persones concretes, com ara santes o religioses, mentre que l’altra meitat són imatges o icones que representen una idea de dona, com la Verge o la Mare de Déu. La cultura és el segon àmbit amb més presència, amb un 26,1% de les vies dedicades a dones vinculades al sector cultural. La resta es reparteixen entre l’educació i la salut, amb un 8,7% cadascun, i l’emprenedoria, amb un 4,3%, que correspon a una única dona.
Segons assenyala l’estudi, aquestes dades evidencien, d’una banda, el pes de la religió catòlica en el nomenclàtor i, de l’altra, que "les dones són sovint homenatjades per la seva vinculació a àmbits que han estat culturalment associats a qualitats i atributs considerats femenins i que, per tant, han estat històricament feminitzats".
En el cas dels homes que donen nom a vies del Moianès, els àmbits socials amb què se’ls relaciona són força més variats. Segons la investigació, aquesta diferència també posa de manifest les desigualtats de gènere presents en la societat. Tot i això, igual que en el cas de les dones, la religió i la cultura són els dos sectors amb més presència en el nomenclàtor masculí, amb un 45% i 24,5% dels carrers, respectivament.
La política i l’activisme representen el 9,3% dels casos, mentre que l’emprenedoria en concentra el 7,3%. Segons l’estudi, es tracta de "dos àmbits professionals històricament masculinitzats i vinculats a qualitats i habilitats culturalment atribuïdes als homes (lideratge, activitat, racionalitat, etc.)". El mateix passa amb l’arquitectura, que representa l’1,3%, i amb l’economia, l’enginyeria i l’esport, amb un 0,7% cadascun.
La resta de carrers homenatgen homes vinculats a altres àmbits, com ara l’educació, amb un 1,3%, i la salut, amb un 6%. En conjunt, les dades mostren una major diversitat dels àmbits professionals i socials associats als noms masculins, en contrast amb la concentració dels noms femenins en sectors tradicionalment feminitzats.
Municipi per municipi
- 231 carrers, places, camins, etc.
- El 40,3% dels noms es refereixen a persones (93 carrers).
- El 84% dels carrers amb noms de persones són d’homes, el 14% de les dones (d’aquestes el 23% són Marededeu) i el 2% cognoms.
- 114 carrers, places, camins, etc.
- El 33,3% dels noms es refereixen a persones (38 carrers).
- El 87% dels carrers amb noms de persones són d’homes, el 8% són cognoms i només el 5% són de dones.
- 40 carrers, places, camins, etc.
- Només el 5% dels noms es refereixen a persones (2 carrers).
- El 100% dels carrers amb noms de persones són d’homes.
- 32 carrers, places, camins, etc.
- El 24% dels noms es refereixen a persones (12 carrers).
- El 86% dels carrers amb noms de persones són d’homes i el 14% de les dones.
- 48 carrers, places, camins, etc.
- Només el 8,3% dels noms es refereixen a persones (4 carrers).
- El 100% dels carrers amb noms de persones són d’homes.
- 35 carrers, places, camins, etc.
- El 25,7% dels noms es refereixen a persones (9 carrers).
- El 67% dels carrers amb noms de persones són d’homes i el 33% són de dones.
Sant Quirze Safaja
- 50 carrers, places, camins, etc.
- El 24% dels noms es refereixen a persones (12 carrers).
- El 67% dels carrers amb noms de persones són d’homes, el 8% de les dones (1 Marededeu) i el 25% cognoms.
L'Estany
- 52 carrers, places, camins, etc.
- El 27% dels noms es refereixen a persones (14 carrers).
- El 93% dels carrers amb noms de persones són d’homes i el 7% de les dones.
- L’únic carrer amb nom de dona, el de Mercè Rodoreda, en realitat encara no existeix. És un camp que no s’ha urbanitzat.
Collsuspina
- 22 carrers, places, camins, etc.
- El 9% dels noms es refereixen a persones (2 carrers).
- El 100% dels carrers amb noms de persones són de dones. Cap carrer homenatja a una dona concreta (1 verge i 1 Marededeu)
Granera
- 10 carrers, places, camins, etc.
- El 10% dels noms es refereixen a persones (1 carrer).
- El 100% dels carrers amb noms de persones són d’homes.
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