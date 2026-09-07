La C-59, una carretera protegida per conviure amb la fauna
Les millores que s’estan fent al principal eix viari que connecta el Moianès amb el Vallès, incorporen tanques cinegètiques i corredors habilitats en diversos trams per augmentar la seguretat
Garantir la coexistència entre vehicles i animals reduint el risc de sinistralitat amb mesures que permetin a la fauna travessar d’una banda a l’altra de la carretera sense perill. És un dels objectius clau de les millores que estan en marxa a la carretera C-59 el seu pas pel Moianès i el nord del Vallès Oriental, i que són ben visibles allà on ja s’ha actuat, ja sigui amb l’obertura de diversos corredors que permetin aquest pas, o amb la disposició de tanques i barreres per evitar-ho en aquells trams on això suposaria un risc tant per als conductors com per als animals.
Aquest seguit d’actuacions s’han anat fent en tots els trams de la C-59 a mesura que s’anava condicionant la carretera, començant pel de més risc, entre Moià i Castellterçol, però després també entre Castellterçol i Sant Feliu de Codines passant per Sant Quirze Safaja. El condicionament d’aquesta part de la carretera es va enllestir l’estiu passat, tot i que no ha estat fins més tard que s’hi han anat completant els passos i s’han acabat d'instal·lar tanques cinegètiques.
De fet, el Departament de Territori va decidir, a final del 2024, incrementar les actuacions inicialment previstes en aquest tram de carretera amb un cost afegit de 2 milions d’euros i, entre altres coses, això també implicava ampliar el nombre de passos de fauna, tenint en compte que en aquesta via tot sovint s’havien de lamentar accidents per atropellaments o topades amb animals. Per això, en el projecte de millora es van preveure diverses obres de drenatge per adequar-hi aquests passos de fauna, en molts casos com a passos inferiors, així com la col·locació de tanques cinegètiques als marges de la carretera en els punts de més risc, i passos canadencs formats per barres metàl·liques en accessos al vial per impedir que hi entrin animals, i d’aquesta manera reconduir-los cap a aquests passos expressament habilitats perquè puguin travessar la carretera sense perill d’atropellaments.
Precisament, aquests punts més sensibles i proclius a l’accidentalitat pel creuament d’animals, en bona part concentrats entre Moià i Castellterçol, es van detectar a partir d’un estudi previ a la redacció del projecte. Es va fer un recorregut exhaustiu sobre el terreny, i això va fer possible identificar, per exemple, les zones on ja hi ha torrents naturals que permeten el pas per sota de la carretera, i aquelles altres en què l’orografia no ho permet i calia fer passos superiors o prendre algun altre tipus de mesura.
Nous elements
Les obres en aquesta carretera no s’han acabat, i en aquest sentit, es preveuen mesures similars en la resta del vial projectat, però encara pendent de fer, com són la variant de Sant Feliu de Codines; on es contempla un fals túnel a la zona de Can Bosc que farà les funcions de pas de fauna i connector; o les actuacions de millora cap a l’oest, en el tram de la C-59 entre Moià i Santa Maria d’Oló passant per l’Estany.
Els terminis previstos per a aquestes obres pendents ja estan més o menys encarrilats. Segons aquest calendari, primer es farà la variant de Sant Feliu de Codines, que ja està adjudicada per un import de 43,4 milions d’euros i les obres haurien de començar en les pròximes setmanes amb l’objectiu que estiguin enllestides entre final del 2028 i començament del 2029. Tindrà quatre quilòmetres de longitud, i discorrerà per l’oest del nucli urbà, majoritàriament amb una secció de dos carrils més un tercer en sentit Moià per facilitar els avançaments.
Pel que fa a la millora de la C-59 entre Moià i la seva intersecció amb l’eix Transversal, a Santa Maria d’Oló, anirà més tard. De moment, tot just s’està en la fase d’aprovació del projecte, sense que hi hagi una data concreta per a l’inici de les obres.
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