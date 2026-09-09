"No sento pressió pel fet de ser el nebot del Nandu Jubany. La pressió me la poso jo mateix"
Amb 26 anys, ja domina els fogons i es prepara per assumir la gestió total del negoci que la família Jubany regenta des de 1975
"Per poder manar, abans has d’haver passat per la resta de feines que hi ha a la cuina", assegura Oriol Badia Jubany (Calders, 2000). Amb 26 anys, ja és cap de cuina del restaurant de l’Hotel Urbisol, el negoci que la família Jubany regenta des de 1975 al terme municipal d’Avinyó, prop de Calders. Per arribar fins aquí, però, ha hagut de "tocar-ho tot", tant a sala com entre fogons. Ara, el seu repte és estar preparat per assumir el relleu dels seus pares i fer-se càrrec de totes les àrees del negoci: l’hotel, el restaurant i els esdeveniments.
Tot i que ja d’adolescent ajudava en el negoci familiar, la seva formació va començar a Can Jubany, on durant dos anys va combinar la feina de cuina i sala després d’acabar el batxillerat. Paral·lelament, cursava el grau universitari d’Empresarials a la Universitat de Vic. Va ser l’any 2019 quan va començar a treballar a temps complet a la cuina de l’Hotel Urbisol. Des de llavors, "he anat agafant el relleu del meu pare, el Carles, que era cap de cuina", fins a assumir-ne el càrrec.
Ara que ja domina la cuina, el seu objectiu és guanyar autonomia per "prendre les decisions" i estar preparat per assumir la gestió del negoci. Una bona prova arribarà aquest novembre, quan els seus pares marxaran un mes de viatge: "Ens quedarem al capdavant de l’Hotel la meva parella, Tània, i jo. Haurem d’estar a l’altura amb la gestió de l’hotel, el restaurant i els esdeveniments". Un altre dels seus objectius és augmentar, de mica en mica, la interacció amb els comensals: "Els clients venen pel menjar, però també per la connexió que acabes fent amb ells. S’han de sentir com a casa".
Quan recorda el xai a la brasa amb pa torrat que li preparava la seva àvia quan era petit, l’Oriol fa valdre el vincle que els uneix: "Amb la iaia tenim una connexió molt forta, he après moltes coses d’ella". Tant ella com els seus pares són, de fet, els seus principals referents i models a seguir. Pel que fa a la relació amb el seu tiet, Nandu Jubany, el considera un "ídol", però assegura que "no sento pressió pel fet de ser el nebot del Nandu Jubany. La pressió me la poso jo mateix, perquè vull ser cada dia millor". Del seu tiet admira, sobretot, "la feinada que hi ha al darrere de tot el que fa i les ganes que hi posa cada dia".
Enamorat de la seva feina, l’Oriol ho té clar: "Cuinar m’encanta" i ho defineix com "un estil de vida". A banda de la carta, al restaurant també té una oferta pròpia, que renova cada setmana i que li permet gaudir d’una certa llibertat que, com destaca, "m’he guanyat amb els anys". "Estic content perquè els meus pares s’esforcen per fer coses a les quals jo dono molta importància i que ells abans no valoraven tant", subratlla.
La seva cuina és tradicional, però amb un toc personal, i busca potenciar al màxim el producte de qualitat i de temporada. "El que més m’agrada de la cuina és saber tots els perquès que només nosaltres sabem i que fan que un plat sigui espectacular i la gent el gaudeixi", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central