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Operatiu d'emergència amb gossos i drons per trobar una menor d'Igualada que ha fugit d'un centre a Sant Quirze Safaja

La noia, de 13 anys, es va endinsar al bosc després de marxar sense l'autorització dels responsables de les instal·lacions

El CRAE Puig d'Olena, Mare de Déu del roser, d'on ha sortit la nena

El CRAE Puig d'Olena, Mare de Déu del roser, d'on ha sortit la nena / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Els equips d'emergència estan buscant una menor d'edat d'Igualada que ha marxat del centre especialitzat on resideix a Sant Quirze Safaja, Mare de Déu del Roser. La noia, que té 13 anys, va ser vista sobre les onze del matí endinsant-se al bosc sense el permís dels responsables de l'equipament i ja no va tornar a les instal·lacions.

Per aquesta raó, aproximadament a l'hora de dinar, el personal del centre l'ha intentat localitzar. Però la cerca ha resultat infructuosa. Així que, abans de les cinc de la tarda, s'ha donat l'avís a les autoritats, que van mobilitzar els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat per trobar la menor el més aviat possible. Formen part de l'operatiu la unitat canina i els drons que fan servir els efectius en aquestes ocasions.

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No és la primera vegada que l'adolescent fuig del centre. No obstant això, en les anteriors ocasions, tornava voluntàriament poc després d'anar-se'n. Per dirigir aquest desplegament, que inclou vuit dotacions dels Bombers, la Unitat Canina de Rescat i la de Drons, s'ha muntat un centre de coordinació al restaurant el Revolt.

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Operatiu d'emergència amb gossos i drons per trobar una menor d'Igualada que ha fugit d'un centre a Sant Quirze Safaja

Operatiu d'emergència amb gossos i drons per trobar una menor d'Igualada que ha fugit d'un centre a Sant Quirze Safaja

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